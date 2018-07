Las buenas actuaciones de Suecia en el Mundial

Google Plus

Suecia a lo largo de la historia de la Copa del Mundo tiene varias participaciones de bastante mérito, sobre todo en los primeros torneos donde se acostumbró a ser una selección que llegaba a las rondas finales luchando con los mejores países del torneo. La selección escandinava cuenta con doce participaciones en el torneo de selecciones más importante del mundo. Además siempre que llegó a cuartos de final o una ronda similar, consiguió quedar clasificada entre los tres primeros. Esto es debido a que no todos los mundiales tuvieron el formato que ahora conocemos.

Su primera participación en esta competición fue en el segundo torneo organizado, en Italia 1934 donde llegó a cuartos de final. En la siguiente cita, Francia 1938 llegaría hasta el cuarto lugar. Todavía eran torneos con baja participación de países y llegar lejos era más fácil que ahora. En ambos mundiales solo disputó dos partidos.

La primera gran actuación de Suecia en un mundial llegaría en la edición de 1950, disputado en Brasil. Suecia quedó encuadrada en la fase de grupos junto a Italia y Paraguay. Los suecos ganaron su partido frente a los transalpinos por 3-2 en un gran partido y empataron 2-2 frente a Paraguay. Con estos resultados Suecia consiguió pasar como primera de grupo ya que solo un equipo se clasificaba para la fase final. Junto al equipo sueco la fase final la disputaban otros tres combinados en una liguilla. Los otros tres países eran Brasil, anfitriona y favorita, España y Uruguay. El primer partido de la Selección Sueca fue una clara derrota frente a Brasil por 7-1. En el segundo partido no fueron mejor las cosas, pese a presentar batalla durante todo el partido finalmente Suecia iba a perder por un marcador de 3-2 con un gol de los uruguayos a cinco minutos del final. En el tercer partido, Suecia ya no tenía ninguna opción de llevarse el título, así que se jugaría el tercer puesto contra España. El 19 de julio se disputó el partido en el que los suecos fueron superiores a la Selección Española y ganaron el partido por 3-1.

Suecia se perdería El Mundial de 1954 en Suiza pero si estaría en el de 1958 donde era la anfitriona del torneo. En su Mundial, los suecos iban a conseguir su mejor participación hasta la fecha, el subcampeonato. El Mundial iba a constar de 16 participantes. Los anfitriones quedarían encuadrados en el grupo 3 junto a México, Hungría y Gales. El grupo se saldaría con victorias frente a México y Hungría por 3-0 y 2-1 respectivamente y un empate sin goles frente a Gales. De esta manera los anfitriones pasarían primeros de grupo junto con el combinado galés. La Selección Sueca se enfrentaría en cuartos a la Unión Soviética a la que derrotaría por 2-0. En las semifinales la rival sería Alemania Federal y los anfitriones se llevarían el partido por 3-1. En la final esperaba la Brasil de un joven Pelé, que marcaría seis goles en el torneo. Pese a que los suecos se adelantaron en el marcador finalmente la victoria caería de lado brasileño por 5-2, en una de las finales del Mundial con más goles de la historia.

Pelé y Vava celebrando uno de los goles de la final

La historia de Suecia en los mundiales iba a cambiar y no iba a ser tan buena como hasta ahora. La selección escandinava no se clasificaría para los dos siguientes mundiales y en los que sí estaría presente no conseguiría llegar más allá de la segunda ronda.

Hasta que llegó el mundial de 1994 en Estados Unidos, donde esta Selección Sueca es recordada como una de las mejores de la historia. El mundial constaba de 24 selecciones participantes, el último con este formato. Suecia quedó encuadrada en el grupo B junto a Brasil, Rusia y Camerún. En el primer partido un empate a dos frente a Camerún, en el segundo una victoria por 2-1 frente a Rusia. En el tercer partido se iban a enfrentar a Brasil, y con un meritorio empate a un gol conseguían pasar segundas de grupo. En octavos el rival sería Arabia Saudí y Suecia se llevaría el partido por 3-1. En cuartos tocaría la selección de Rumanía, que venía de eliminar a Argentina, vigente subcampeona. El partido iría a los penaltis tras un empate a dos de infarto con tres goles en los minutos finales. En los penaltis los suecos ganarían por 5-4 y volvían a una semifinal de mundial desde 1958. En la semifinal se volvía a cruzar Brasil, rival de grupo. Pese al resultado corto a favor de La Cararinha (1-0), fueron los dominadores claros del partido. El sueño de Suecia se esfumaba pero aún les quedaría una alegría extra. En el partido por el tercer puesto, los suecos iban a barrer a Bulgaria por un claro 4-0.

Esta es la última gran alegría de Suecia en un Mundial. En este de Rusia también están cerca de poder igualar ese resultado de 1994 o quién sabe incluso de mejorarlo.