Oscar Washington Tabarez "Francia nos ganó bien"

Uruguay cayó por 2-0 contra la Selección de Francia y no logró quedar entre los cuatro mejores en el Mundial 2018 que se disputa en Rusia. Una vez finalizado el encuentro, en conferencia de prensa, el director técnico de la selección uruguaya, Oscar Washington Tabarez, con la tranquilidad que lo caracteriza, habló del partido que termino en derrota, sobre su futuro y explicó por qué las selecciones europeas tuvieron un mejor Mundial que los sudamericanos.

Con respecto al partido de hoy Tabarez dijo así se refirió al respecto.

“Nos faltó lo que le falta a cualquier equipo cuando pierde: jugar mejor que el rival. Nos superó y nos ganó bien. Hay que felicitarlos. Así lo vimos nosotros. A través de mucha coordinación física hicimos unos 30 minutos parejos. Después no pudimos aprovechar lo que hizo Francia en su última línea con varias pelotas que cruzaron por el área.”

Ademas agregó “Después se pusieron en ventaja con detalles que pesan mucho en los partidos de cuartos de final. En el intervalo hablamos del tema pero no pudimos resolverlo, por eso los cambios. Más allá de que se hizo el esfuerzo, se dejó todo. En eso no hay ninguna duda en estos muchachos. Francia controló bien la situación del partido. Cuando quedamos 0-2 ya era mucha ventaja en el marcador. Reconozco que el rival jugó mejor.”.

Sobre el error del arquero Fernando Muslera que ocasionó el segundo gol galo el director técnico argumentó “No hablo con mis jugadores para contarlo. No fue un gol muy común, pero Fernando Muslera ha sido un sostén en este proceso de trabajo. Jamás me voy a lavar las manos con un futbolista. Solo lo voy a hablar en el vestuario y con Muslera”.

El entrenador celeste reflexionó sobre la derrota:

“No aprendemos nada de este partido, porque ya hemos perdido mucho. Hablar de la supremacía del fútbol europeo en este Mundial es un error, porque no se sabe quién será el campeón. Hablar de eso es desconocer la realidad económica e infraestructural del fútbol mundial.todavía no se sabe porque puede ganar Brasil, pero es desconocer la realidad histórica, económica y estructural del fútbol. Bolivia no tiene el poderío de Alemania, ni Uruguay el de Inglaterra. Lo raro no es esto No vamos a tomar este partido como referencia que contradiga todo lo que venimos diciendo. Si me dicen que si perdimos ese partido se perdió todo, no se entiende la cosa. Es imposible no recibir un gol y no cometer un error. Solo no se equivoca el que no hace nada. Recibí a todos los futbolistas y les dije: ‘la mirada bien alta’. De mi parte ningún reproche porque sería desconocer lo que pienso que es el fútbol y el intento de mejorar se hace cuando se continúa en algo. Duele pero no tenemos el derecho a ser dramáticos porque quizás nuestra realidad es esta y en esta oportunidad no lo pudimos tener. Estos partidos de ‘matar o morir’ se resuelven por detalles. Goles como el que nos hicieron al principio hace mucho no nos hacían”

El Maestro no buscó presionar a la federación uruguaya y, ante la pregunta sobre si seguirá como director técnico de la Celeste, fue conciso: "Conozco pocos casos en los que el entrenador decida quién es el entrenador. A mí hoy se me terminó el contrato, no voy a hablar del tema porque no me corresponde, no me gusta hacer lobby. Las federaciones están por algo, para decidir eso".

"Una declaración en cualquier sentido me perjudicaría, y a la federación de Uruguay, también. Esta parte de la actividad se terminó, como pasó después de Brasil y hubo posibilidades de continuar. Sé que Uruguay va a seguir con su estructura futbolística y su historia", añadió el experimentado entrenador de 71 años.

Finalmente el director técnico uruguayo hizo una reflexión al cierre de la conferencia de prensa:

“Nada de esto me conforma, pero tengo que analizar las cosas y valorar cómo llegamos hasta acá. Para mí ha sido un orgullo ser entrenador de la selección. Nada da satisfacciones como dirigir la selección de un país. He tenido satisfacciones a nivel de clubes pero no como país. Hoy lo hicimos, estoy convencido. Quizás no de la mejor manera porque no pudimos ganar”.

Por último, reflexionó sobre el proyecto que llevó a cabo: "No vamos a tomar este partido como referencia para medir lo que hicimos durante 12 años. Si por perder este partido no sirvió nada, me parece que estamos equivocados".