Mario Fernandes: "¿Mipasado? Ahora soy un hombre diferente"

Mario Fernandes, jugador brasileño nacionalizado ruso, fue el elegido para analizar, junto a su entrenador, la complicada eliminatoria que protagonizarán contra la selección croata en la tarde de este sábado.

En la conferencia habló sobre el partido, sobre Brasil y también quiso dejar atrás sus problemas personales del pasado, unos problemas que le llevaron a tener una vida algo desordenada.

Rusia ha sido una de las grandes revelaciones de este Mundial. Sobre ello dijo: “Llevamos tiempo entrenando duro para estar donde estamos. Queremos continuar en la misma línea”.

Para seguir con su análisis sobre Croacia: “Tienen grandísimos jugadores y estamos preparados para disputar un partido fantástico”. Unos jugadores que, la gran mayoría, desarrollan su carrera en la liga rusa: “No veo un problema con esto. En la liga rusa juegan grandes equipos y no creo que esto sea un problema”.

Como brasileño, se le preguntó por su selección y por si a veía, a lo que respondió: “Seguimos todos los partidos del Mundial no solo a Brasil. Nos gusta ver los partidos. Claro que veré el Brasil-Bélgica, espero que sea un encuentro fantástico”. Y añadió que mantiene el contacto con Douglas Costa: “Sí conozco a algunos, a Douglas Costa, pero no he hablado con ellos”.

Si hay algo que quiere olvidar el lateral, son sus problemas del pasado. En esta rueda de prensa lo ha querido dejar claro una vez más: “Los problemas que tuve en el pasado son cosa del pasado. Soy un hombre diferente y estoy agradecido a Rusia. Espero jugar un gran partido contra Croacia y hacer feliz a toda la población rusa”.

“Todo el equipo está jugando muy bien. Cada jugador ayuda al otro y estamos centrados en ganar el partido. No será diferente esta vez, estamos centrados en clasificarnos a las semifinales”, sentenció sobre el nivel de Rusia.

También señaló que el con el césped del estadio no habrá problema alguno: “El campo está bien, no habrá ningún problema con esto”.

Finalizó, alabando a dos de sus compañeros, Dzyuba y Dzagoev. Del primero destacó: “Es un gran jugador, igual que otros que tenemos. Es fuerte, pelea, está marcando goles. Estoy muy contento con él”. Del segundo: “Estamos felices, sabemos de su calidad. Se lesionó en el primer partido pero ya está recuperado y estamos felices por él. Todos los jugadores son importantes”.