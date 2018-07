Entrevista. Joaquín Gómez: "En tres años veo al Luton en Championship y compitiendo por el siguiente escalón"

Los sueños no tienen límites, y es que, se dice, que si deseas algo con mucha fuerza, al final, se acaba convirtiendo en realidad. Que se lo digan al Luton Town, y a Joaquín Gómez, técnico español que llegó al conjunto inglés hace dos años como entrenador asistente con el objetivo de seguir creciendo, y vaya si lo ha conseguido.

Hace un año, tuvimos el placer de entrevistarle en VAVEL y a pesar de la temporada complicada que vivieron, donde el ascenso a League One, quedó a un paso, nos aseguró que el objetivo y el sueño del Luton en la temporada 17-18 sería reponerse del golpe y lograr el ascenso a League One. Y lo han conseguido.

Tras una fantástica temporada, el Luton Town vuelve a League One, el lugar que le pertenece y cumplen así el sueño del ascenso al tercer escalafón del fútbol inglés.

Ahora, dos meses después de conseguir el ansiado ascenso a League One, es hora de sentarse de nuevo con Joaquín Gómez para conocer sus impresiones de la temporada, lo que ha dado de sí esta campaña histórica para los hatters y muchas cosas más.

Pregunta. Hace un año le entrevistamos y nos comentó que ojalá la próxima entrevista fuera tras conseguir el ascenso y aquí estamos. Objetivo conseguido: ascenso a League One. ¡Enhorabuena!

Respuesta. "Muchas gracias".

P. ¿Qué ha cambiado en un año para que, por fin, hayan conseguido el ascenso?, ¿la regularidad ha sido una de las claves?

R. "Tiempo para seguir construyendo, cosa que es muy difícil encontrar en el fútbol; pero que el club nos ha dado. Con ello, el año pasado estando en el principio de un proyecto de futuro que quería poner al club donde se merece, y teniendo en cuenta cómo perdimos ese ascenso en el play-off era clave identificar que aspectos debían seguir mejorando. Reforzarnos con jugadores que subiesen el nivel de la plantilla y sobre todo que tuviesen experiencia fue la primera.

Después un par de aspectos tácticos que nos ofreciesen mayor potencial en ataque (ya que el año anterior concedimos pocos goles) pero sobre todo la estrategia a balón parado. Con mucho más trabajo semanal se mejoró considerablemente en defensa con muy pocos goles encajados (cambiando la organización defensiva) y variando mucho en ataque nos proporcionó 24 goles (mejor equipo en la categoría)".

Los jugadores del Luton, junto al staff técnico celebrando el ascenso | Fuente: Luton Town

P. En las redes sociales se ha visto una gran comunión entre los propios jugadores y los aficionados. Eso sin duda habrá ayudado a conseguir el objetivo.

R. "Sin duda, el apoyo de nuestra afición ha sido impresionante este año. Después de un tiempo aquí, la afición sabe apreciar el trabajo que se está haciendo y se sienten orgullosos de su equipo y del tipo de fútbol que ofrecemos. La afición, así como el club y nosotros teníamos la sensación de que este año iba a ser el nuestro y eso se notaba desde el principio".

P. ¿Qué esperan para la próxima temporada en League One? Imagino que no se conformarán con la salvación.

R. "Somos un grupo de trabajo y un club ambicioso; vamos a afrontar esta temporada como afrontamos las dos anteriores en League Two intentando ser un equipo muy competitivo. Va a ayudar mucho que los jugadores que han venido al club en los últimos dos años han sido identificados por nosotros como jugadores que nos iban a ayudar a salir de League Two pero que tienen experiencia o potencial para ser jugadores de gran importancia en League One.

P. Ha sido una temporada fantástica en todos los aspectos: equipo más goleador de League Two (y de toda Inglaterra después del Manchester City), equipo menos goleado junto al Accrington en League Two... ¿Poco que cambiar para la próxima temporada, o quizás se hará un cambio drástico en cuanto a incorporaciones y salidas?

R. "Si la verdad es que las cosas salieron muy bien durante la temporada y todo nuestro potencial, especialmente en ataque se expuso en muchas partes de la temporada. Así que en cuestión de nuestra idea de entender el fútbol y como afrontar los partidos en League One va a ser la misma, apostando por dominar los partidos a través de la posesión de balón y ser muy agresivos sin balón.

"El grueso de la plantilla tiene potencial para jugar en League One, incluso más arriba". Y en cuestión de jugadores como ya te digo el grueso de la plantilla creemos que tiene potencial para jugar en League One o incluso mas arriba, por lo que ha sido esencial intentar retener a la mayoría y hacer hueco a 4-5 jugadores que nos vuelvan a subir el nivel con experiencia en la categoría".

Todos los jugadores han contribuido de una u otra manera a lograr el objetivo del ascenso | Fuente: Luton Town

P. ¿Qué tipo de jugadores cree que pueden hacer mejorar al equipo para la próxima temporada, apostarán por jugadores jóvenes y con hambre o entienden que en categorías más competitivas es importante apostar por jugadores con más experiencia?

"Para nosotros es más fácil trabajar con jugadores jóvenes, pero también es importante jugadores con experiencia". R. "Creemos que el equilibrio es importante. Para nosotros es más fácil trabajar con jugadores jóvenes que tengan inquietud por aprender y que tengan margen para mejorar con nosotros; pero es clave equilibrar la plantilla con jugadores con experiencia y que saben como reaccionar en determinadas situaciones y que vengan con esa misma inquietud por mejorar cada día. Los jugadores que hemos identificado poseen esos dos perfiles a la vez que creemos que son el tipo de persona con los valores y la ética de trabajo que tenemos en el club para encajar en nuestra dinámica".

Sonny Bradley, ha sido uno de los primeros fichajes para esta nueva temporada | Fuente: Luton Town

P. Están todas las posiciones bien cubiertas, con jugadores de calidad, que han aportado mucho al equipo y parece complicado que se pueda hacer una mejor temporada. Sin embargo, la perfección, prácticamente en ningún aspecto de la vida, existe, siempre se puede mejorar en algo. Si tuviera que poner un 'pero' a la temporada, ¿cuál sería?

"No me gustaría poner ningún 'pero' a la temporada, ha sido fantástica". R. "No me gustaría poner ningún ‘pero’ a la temporada porque creo que ha sido una temporada fantástica, pero seguir trabajando en nuestra regularidad va a marcar qué podemos conseguir en League One. Solemos empezar y acabar muy bien las temporadas pero tenemos un periodo después de la carga de partidos en Navidades, entre febrero y marzo que nos cuesta un poco mas, por lo que seguiremos analizando e intentando ser mas regulares durante la temporada".

Jugadores y staff técnico del Luton, celebran el ascenso a League One en Kenilworth Road | Fuente: Joaquín Gómez

P. A pesar de la regularidad durante la temporada, entre febrero y marzo pasaron por un pequeño bache de resultados, ¿tuvieron miedo de que el ascenso se complicara?

R. "No, miedo no; si que sabíamos que podía pasar ya que era muy difícil mantener el estado de forma y el buen juego que habíamos realizado, pero tuvimos que saber sobreponernos a ello y adaptarnos un poco para sacar resultados cuando nuestro juego no era tan fluido como en meses anteriores. Una vez que pasó el bache, siempre estaba en nuestras manos y era cuestión de conseguirlo cuanto antes".

P. El Luton es el segundo equipo más goleador de Inglaterra después del Manchester City, un dato que llama la atención, y más al tratarse de un equipo que milita en League Two -ahora, tras el ascenso, en League One-.

En el equipo, todos han aportado cosas, ya sea desde el once inicial o desde el banquillo. La dupla Hylton-Collins ha sumado, entre los dos, 40 goles de los 94 que ha sumado el equipo (42,5%) en League Two, un dato que habla por si solo.

"Hylton es uno de los mejores jugadores que hay de Championship hacia abajo. Collins, un gran '9'". R. "Si, la verdad es que cuando hemos estado a nuestro nivel, el juego se ha visto reflejado en los resultados dada la calidad de jugadores que tenemos arriba. Hylton es uno de los mejores jugadores que hay de Championship hacia abajo y lleva demostrándolo desde que llego aquí con sus goles y su juego, pero este año lo hemos rodeado de muy buenos jugadores que aportan asistencias y goles en ese ultimo tercio del campo. Con Collins sabíamos que nos hacíamos con un gran '9', un profesional con mucha experiencia que te garantiza ese tipo números al año pero que además los alcanza con el tipo de goles que los otros delanteros que teníamos en el club no hacen, esos que sólo los 'cazagoles' saben hacer".

Danny Hylton y James Collins hicieron el 42,5 % de los goles del Luton la pasada temporada | Fuente: Luton Town

P. Pero además de los goles de Collins y Hylton, cuando alguno de los dos no ha estado, ha aparecido Elliot Lee para aprovechar sus oportunidades con goles. Parece que sabe aprovechar bien los minutos.



"Elliot Lee tiene mucha habilidad,

muy pocos jugadores la poseen". R. "Elliott (Lee) es un jugador fantástico, con una habilidad cerca del área para combinar y crear oportunidades para el mismo y para sus compañeros que muy pocos jugadores por debajo de Premier League poseen. Le costo adaptarse al tipo de trabajo que necesitaba hacer con nosotros pero terminó la temporada en muy buena forma y añadiendo el rol de '10' por detrás de dos puntas que se ajusta muy bien a sus características y que nos permite tener realmente tres delanteros jugando juntos.

Pero como te decía antes, la plantilla ha contribuido mucho (medio campo y defensas; creo que han marcado goles todos los jugadores en la plantilla…); así como otros delanteros, Cornick con su velocidad y asistencias o la llegada de Jervis con su presencia y verticalidad. Estamos muy contentos con el grupo de delanteros que tenemos en el club".

Elliot Lee supo estar cuando se le necesitó y fue clave para Nathan Jones | Fuente: Luton Town

P. Precisamente, el pasado verano, los hermanos Lee, se reencontraron en el Luton, y esta temporada ambos han sido importantes. De hecho, Olly Lee, marcó el gol del empate ante el Carlisle, que le dio al Luton el punto necesario para conseguir el ascenso de forma matemática. También uno de sus goles, ante el Stevenage, fue elegido mejor gol del año en League Two, y no es para menos, ¡Vaya golazo desde 60 metros!

R. "Un gol espectacular desde nuestro campo en un partido que será recordado para siempre, ganando 7-0 en un derbi al Cambridge. Los dos hermanos tienen una calidad técnica muy buena (no se los puede poner juntos en los entrenamientos porque sino sólo se pasan el balón entre ellos…). Son capaces de hacer cosas espectaculares y producir goles como ese.

Muy contento por Olly que con su trabajo ha sido capaz de ser mucho mas regular en el equipo que el año anterior y ha sido muy importante en el éxito del equipo. Este año le deseamos todo lo mejor en la Premier League escocesa".

P. Luke Berry fue uno de los fichajes 'estrella' el pasado verano. Llegó procedente del Cambridge United, y se ha convertido en una pieza clave para Nathan Jones. Ha jugado 42 encuentros entre todas las competiciones, 37 de League Two, marcando 7 goles. Sin embargo, hace un mes, en el partido ante el Colchester, se lesionó de gravedad y tuvo que ser intervenido. ¿Será una baja importante para el comienzo de temporada?

"Luke (Berry) fue de esos jugadores que hizo subir el nivel del equipo". R. "Luke fue uno de esos jugadores que hizo subir el nivel del equipo, un jugador muy consistente que sabíamos garantiza entrega y esfuerzo pero con una gran habilidad técnica y con gol. Fue un palo muy duro para todos ver como se lesionó ese día, pero es un chico muy profesional y que trabaja muy duro; ya va muy adelantado a los plazos que se le dieron y no creo que se pierda tanto de la temporada como se pensaba en un principio".

Berry, al igual que todo el equipo, realizó una gran temporada, aportando goles y asistencia | Fuente: Luton Town

P. Oficialmente usted es segundo entrenador del Luton, sin embargo, en más de una ocasión, le han dado la oportunidad de dirigir al equipo, por ejemplo, en la final de la Bedfordshire Senior Cup , donde ganastéis al Biggleswade por un 4-3. ¿Siente que en el Luton le dan confianza en ese aspecto?

"Tanto el club como Nathan Jones tienen mucha confianza en mí, me lo han demostrado" R. "Si estoy muy contento en ese aspecto. Tanto el club como el mister tienen mucha confianza en mi, hicieron un esfuerzo para traerme aquí y lo han seguido demostrando en estos dos años. Nathan me da mucha responsabilidad dentro y fuera del campo y siempre me apoya para poder seguir formándome constantemente".

P. ¿Espera que este ascenso a League One sea para usted el paso definitivo para entrenar en solitario o prefiere seguir aprendiendo y consolidándose en el Luton Town?

R. "Como ya te digo estoy muy contento aquí con el Club y con el mister, así como con mi aprendizaje y desarrollo como entrenador. Somos un grupo de trabajo ambicioso y joven con un proyecto precioso por delante de nosotros que nos seguirá poniendo diferentes retos y haciéndonos mejorar, que es lo mas importante para mi en este momento".

Joaquín Gómez celebrando el ascenso a League One junto con con el resto del staff técnico del Luton |

Fuente: Joaquín Gómez

P. A raiz de esto, ¿espera que los jugadores del Luton se queden en el equipo, o por el contrario tienen miedo que tras la gran campaña en League Two, los equipos de Inglaterra intenten el fichaje de alguno de vuestros jugadores?

"Hay interés por muchos de nuestros futbolistas, pero queremos mantener al grueso de la plantilla". R. "No tengo ninguna duda que hay y habrá mucho interés por muchos de nuestros jugadores después de la gran temporada que han hecho; pero como te comentaba anteriormente una de las bases para esta temporada es mantener el grueso de la plantilla y creo que vamos a ser capaces de ello. Los jugadores confían en este proyecto y en nosotros para seguir formándose y alcanzar su potencial".

P. ¿Tiene miedo de que Nathan Jones se pudiera marchar o cree que seguirá en el Luton.

R. "Así como con los jugadores es normal que haya interés por el mister después del magnifico trabajo que ha hecho en el club en los últimos dos años y medio; no sólo en resultados o el juego pero creando una estructura y un grupo de profesionales dentro y fuera del campo de primer nivel que dejará huella en el club en el futuro. Estamos todos muy centrados en esta nueva fase del proyecto, por lo que no hay ningún miedo, no".

P. ¿A qué jugador de vuestra plantilla crees que pueden hacerle una oferta difícil de rechazar tanto para él como para vuestro club?

R. "Varios jugadores tienen nivel para jugar mas arriba y es normal que clubes en Championship o mas arriba se fijen en ellos. La diferencia la marcará el momento en el que están en sus carreras y si ellos mismos piensan que es el momento oportuno o el mejor lugar para seguir su desarrollo o prefieren seguir esa formación con nosotros".

McCormack celebra un gol con sus compañeros | Fuente: Luton Town

P. ¿Cómo ve al Luton Town dentro de tres años?, ¿Le ve con opciones de llegar a la Premier?

"Dentro de tres años veo al club asentado

en Championhip

y compitiendo por el siguiente escalón". R. "Ojalá y mi lado pasional me gustaría decirte que si… Como ya te digo somos un club ambicioso con un grupo de trabajo muy ambicioso y con una masa social de seguidores increíble; pero tenemos unos dirigentes muy sensatos que tienen sus plazos muy bien definidos y con objetivos tangibles dentro y fuera del campo. Creo que lo mas racional seria decirte que dentro de tres años veo al club asentado en Championship jugando en un estadio nuevo y con la infraestructura necesaria para poder competir por ese siguiente escalón".

P. Ha vivido grandes momentos esta temporada. Más allá del ascenso, si tuviera que quedarse con un momento de lo vivido esta campaña, ¿Cuál sería?

R. "Muchos momentos… El día que certificamos el ascenso, o los partidos donde goleamos por siete y ocho goles o los partidos que hemos dominado y ganado quedándonos con diez muy pronto… Pero creo que la celebración en el campo el último partido de casa junto con mi mujer y mi hija de seis meses será algo que quedará para el recuerdo".

Joaquín Gomez. -izquierda- junto a su mujer y su hija durante la celebración del ascenso | Fuente: Joaquín Gómez

P. ¿Qué diferencia cree que puede haber entre jugar en League One y hacerlo en League Two, más allá de que a priori, los equipos son de mayor calidad?

R. "Creo que es una liga mas abierta en cuestión a equipos a luchar por el play-off, con mayor calidad sin duda; pero que juega a nuestro favor porque disminuye el volumen de equipos que se caracterizan o centran en el juego directo y las segundas jugadas, haciendo el trabajo táctico todavía mas importante".

P. ¿Qué tiene el Luton Town que le hace un equipo tan familiar?

R. "Es un equipo que esta dirigido por un grupo de inversores que han sido aficionados del club y que tienen una pasión increíble por devolver al club a la cima del fútbol ingles de una forma sensata y sostenible para evitar que vuelva a pasar lo que pasó en el pasado. Por ello, saben que el apoyo de los aficionados es esencial y se centran en que esos aficionados disfruten de su club y en su club cuando lo visitan; siempre organizando actividades para añadir calidad a sus experiencias y consultando o pidiendo su opinión en decisiones a tomar para el futuro del club".

Los aficionados del Luton, celebran junto al equipo, el ascenso en una plaza de Luton | Fuente: Joaquín Gómez

P. ¿Qué opina acerca del VAR?, ¿Que le parece que ya se empiece a implementar en escaparates tan grandes como por ejemplo, el Mundial de Rusia?

R. "Creo que la tecnología es algo que esta mejorando la vida de las personas en todos los ámbitos y que se debe de implementar en el fútbol para poder seguir progresando y mejorado así como otras disciplinas lo han hecho con anterioridad".

P. Hace unos meses, Wenger anunció que dejaba el Arsenal después de 22 años. En los tiempos que corren, ¿ve posible que se vuelva a repetir algo así, que un entrenador entrene tanto tiempo a un mismo equipo?

"El tiempo es esencial para tener éxito, y en el fútbol no es diferente". R. "Muy muy difícil en estos tiempos; se necesita un determinado contexto, club y tipos de personas al cargo de ese club para que ocurra. Como te decía al principio de la entrevista “tiempo” es algo esencial para ver el éxito de cualquier proyecto y el fútbol no es diferente. Es algo muy difícil de ver en estos tiempos pero la paciencia y el tiempo para trabajar y sacar adelante proyectos es lo que el fútbol esta pidiendo a gritos".

P. En el último partido como visitantes de la temporada, 4.500 aficionados del Luton viajaron hasta Nottingham para acompañaros en el último partido de la temporada, y al día siguiente, celebrastéis el ascenso en las calles de Luton, ¿Qué sienten cuando ven todo ese apoyo de los aficionados?

R. "Nuestra afición es increíble. Para mí que en España no es tan común viajar fuera para ver a tu equipo; ver el apoyo que recibimos en la gradas en cada partido fuera de casa es una locura (creo que la media por partido de este año ha sido de 1400…). Aficionados que invierten su dinero y su tiempo en viajar por todo el país sábados y martes para apoyarnos.

Pero lo del último partido ha sido la guinda a este año, algo difícil de explicar con palabras, ver casi la mitad de un Estadio como el del Notts County con nuestra afición animando desde el calentamiento hasta el final para luego volver a viajar y estar al día siguiente abarrotando las calles y la plaza del ayuntamiento el día después fue algo muy especial. Estamos muy agradecidos lo primero y satisfechos por haber podido devolverlos algo con este ascenso".