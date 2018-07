Alexander-Arnold: "No puedo creer lo rápido que ha pasado todo"

Google Plus

La Selección de Inglaterra se enfrentará este sábado a Suecia después de haberse clasificado para los cuartos de final tras derrotar a Colombia en los penaltis en los octavos. Los ingleses están dejando sensaciones de equipo sólido, todo lo contrario a otros mundiales, en los que la selección no transmitía confianza.

Antes del encuentro en el que se enfrentarán a Suecia, Trent Alexander-Arnold ha atendido a los medios de comunicación para valorar su situación, en la que ha tenido una progresión fantástica que le ha valido para hacerse con el puesto de titular en el Liverpool como lateral derecho, ir convocado con Inglaterra para el Mundial de Rusia e incluso debutar en el tercer partido de fase de grupos contra Bélgica.

Alexander-Arnold ha comentado que "no puede creer lo rápido que ha pasado todo", de jugar en el segundo equipo del Liverpool a llegar a una Copa del Mundo.

"Aún no puedo valorar lo importante que es esta oportunidad para mí. Soy de West Derby, en Liverpool, y no conozco a nadie de allí que haya logrado ir a un Mundial. La primera Copa del Mundo que recuerdo es la de Alemania en 2006, que ganó Italia, y tres ediciones después estoy aquí, esto no le sucede a mucha gente", afirmó el defensor.

"Cuando era joven, jugué en el Country Park y de pequeño siempre solía imitar a Steven Gerard. Era un jugador admirado por todos y no creo que haya nadie que no reconozca su talento y lo que ha hecho por su club y por su país", comentó el jugador del Liverpool.

Pese a que Arnold no parte como titular en la posición de carrilero, que la ocupa el jugador del Tottenham, Trippier, esta convocatoria es una gran oportunidad para un jugador tan joven y le ayuda a seguir con la progresión que ha seguido esta temporada.