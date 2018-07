Brasil – Bélgica, puntuaciones de Brasil cuartos de final, Mundial Rusia 2018

Google Plus

Este partido que enfrentaba a la pentacampeona del mundo con Bélgica se presentaba como uno de los mejores partidos. Este no decepcionó, con dos equipos que dieron la talla, y además, fueron capaces de brindar goles y espectáculo. Aunque las estrellas de Brasil estuvieron discretas, el equipo fue capaz de salir adelante gracias a los 'secundarios'. Finalmente, Bélgica consiguió clasificarse para las semifinales, igualando su mejor marca en un Mundial, para ser exactos en el de México 1986.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar

Tite

6 | Sin suerte. A pesar de realizar los tres cambios en momentos que demandaba el partido, el seleccionador brasileño no fue capaz de guiar a los suyos para alzarse con la deseada victoria. Cambió a los jugadores que estaban menos participativos en el juego, con Renato Augusto y su entrada magistral en el partido.

Alisson Becker

5 | Discreto. A diferencia del otro portero, Thibaut Courtois, Alisson no fue capaz de realizar ninguna parada de gran mérito. Encajó dos goles, pero no pudo hacer nada ante el autogol de Fernandinho y el testarazo de Kevin de Bruyne.

Fágner

4 | Nervioso. Durante todo el partido, en especial la primera parte, el principal sustituto de Dani Alves en esta Copa del Mundo, no fue capaz de defender las internadas de los belgas por el costado derecho brasileño, la defensa es una de sus asignaturas pendientes.

Thiago Silva

5 | Control. Fue el principal estandarte defensivo de Brasil en un partido que se vio desbordada. Las abatidas belgas se convirtieron en algo constante y el futbolista del PSG se convirtió en un cortafuegos para los brasileños. Como toda la defensa brasileña, fue víctima del trío infernal compuesto por De Bruyne, Hazard y Lukaku.

Joao Miranda

4 | Devastado. Fue el que más problemas tuvo de toda la defensa brasileña, ya que no pudo con Lukaku y el poderío físico de este último. En todo balón aéreo y en todos los balones disputados, tuvo que luchar y combatir con el ex jugador del Everton, el cuál no parecía rendirse y conseguía ganar al defensa brasileño.

Marcelo

5 | Desaparecido. No estuvo activo en defensa pero tampoco en ataque, siendo esta última su mayor especialidad y en la que despliega todo su arsenal. Defensivamente, no pudo frenar los ataques belgas y ofensivamente, Meunier fue un titán en defensa, además de que no pudo entrar por esa muralla defensiva compuesta por Bélgica.

Fernandinho

3 | Desorientado. El jugador del Manchester City no fue capaz de cumplir con la tarea de sustituir a Casemiro, y es que es extremadamente difícil sustituir a uno de los mejores jugadores en su posición. No fue capaz de tapar la hemorragia cuando Bélgica comenzaba sus contraataques y tampoco de jugar el balón con soltura.

Paulinho

5 | Sin posibilidades. El jugador que presenta una gran llegada al área no pudo demostrar su principal habilidad, ya que estuvo muy aislado por los defensas belgas y el propio medio campo de estos. Fue sustituido en el minuto 73.

Coutinho

6 | Indeciso. El mediapunta del Barcelona no estuvo fino cuando pasaba esa zona de tres cuartos, y es que no fue capaz de aprovechar las principales ocasiones y oportunidades que tuvo. Fue otra víctima del medio campo belga formado por Fellaini y Witsel, además no pudo aprovechar la mejor ocasión a pase de Neymar. Dio la asistencia a Renato Augusto para hacer el primero gol de los suyos.

Willian

3 | Indispuesto. El extremo derecho no fue capaz de protagonizar ninguna jugada de peligro, ya que Chadli fue capaz de frenarlo desde el primer minuto de partido. Tite captó esto al instante y lo cambió tras el descanso, dando entrada a Roberto Firmino.

Neymar

4 | Estrellado. El principal estandarte de esta selección, el que estaba destinado a ser la principal estrella de este Mundial. En ningún momento del partido fue capaz de realizar alguna de sus acciones decisivas y que desorienta a cualquier equipo. Cada vez que se acercaba al área estaba más preocupado de buscar el penalti que realizar un regate decisivo para marcar gol, siendo punto de las críticas por este punto.

Gabriel Jesús

3 | Desdibujado. El punta del Manchester City no estuvo activo en ningún momento del partido, similar a como ha estado durante todo este Mundial. El heredero del puesto de delantero centro de la canarinha no fue capaz de demostrar este hecho, ya que no estuvo receptivo en ningún momento. Fue sustituido por Douglas Costa en el minuto 58.

Roberto Firmino

5 | Aprobado. Cuando entró fue capaz de protagonizar algunas acciones de peligro, pero después de eso desaparecido en combate y sin protagonizar ninguna acción más.

Douglas Costa

6 | Eléctrico. El juego brasileño notó la diferencia en cuanto el extremo de la Juventus entró al terreno de juego, y es que aportó esa vitalidad que necesitaba el equipo en ese momento del partido. Realizó algunas entradas por la banda derecha que no pudieron parar los belgas, siendo estos ataques algunos de los más interesantes del partido para la canarinha.

Renato Augusto

6 | Goleador. Entró sustituyendo a Paulinho, protagonizando un cambio de hombre por hombre y que parecía aportar poco al ataque de Brasil. Pero marcó gol y tuvo una de las ocasiones más clara para los suyos, cuando se plantó solo en el borde del área, acción que, perfectamente, podía ser calificada como 'penalti en movimiento'.