Antonie Griezmann: "En mis primeros pasos en el fútbol fueron los uruguayos los que me ayudaron"

Francia dejó fuera de Rusia a Uruguay por 0-2 en los cuartos de final. Los galos se impusieron a los sudamericanos y lograron dar un paso más en la búsqueda del que sería el segundo Mundial de su historia. Hay que recordar que el primero lo lograron hace justo 20 años en un Mundial que ellos mismos organizaron.

En primer lugar, Griezmann quiso hacer una mención especial a su compañero Varane, autor del primer gol del partido, recordando el gol del Mundial de Brasil que dejó fuera a los galos ante Alemania. Desde hace cuatro años, Raphael Varane vivía un tormento en su cabeza. El recuerdo del gol de Alemania que eliminó a Francia en los cuartos de final del Mundial de Brasil le ha perseguido desde entonces. Él marcaba a Hummels y el central alemán se le anticipó para conectar un cabezazo que fue definitivo y que dio el pase a los germanos.

Varane siempre se queja de que la prensa francesa no para de recordarle esa acción. El caminar acelerado de Varane por la zona mixta sin detenerse pareció otra pequeña revancha ante los medios de su país. "Fue una falta en la que queríamos que su defensa se abriera y Raphael entró muy bien al remate”, explicó Antoine Griezmann sobre el gol de su compañero ante Uruguay.

Griezmann también explicó por qué no celebró su gol. “En mis primeros pasos en el fútbol profesional fueron los uruguayos los que me ayudaron y quienes me enseñaron lo bueno y lo malo de este deporte. Les debo mucho, no lo he celebrado por respeto”, aseguró el futbolista rojiblanco. Preguntado por cómo había visto a sus compañeros de equipo Godín y Giménez, aclaró: “Me da mucha pena, son dos amigos, pero ya saben de qué va esto. No estaban hundidos, pero sí estaban tocados. Pero esto es el fútbol”.