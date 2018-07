Suecia-Inglaterra: Puntuaciones de Inglaterra, cuartos de final del Mundial Rusia 2018

Google Plus

Inglaterra sigue empeñada en traer el trofeo a casa. El grito "it´s coming home", tomado por los ingleses como himno en este mundial, está un poco más cerca de ser una realidad. El conjunto de Southgate mostró una vez más una solidez que asusta y ya están entre los cuatro equipos que lucharán por ser campeones del mundo.

Los goles de Maguire y de Dele Alli, ambos de cabeza, dieron la victoria a los Three Lions ante un combinado sueco que plantó batalla. Por momentos Suecia puso contra las cuerdas a Inglaterra pero un estelar Jordan Pickford sostuvo a los suyos cuando más lo necesitaban. Inglaterra se verá las caras en la semifinal contra el ganador del Rusia-Croacia de esta noche.

Analizamos al combinado inglés con el siguiente criterio de puntuación: 0-3 Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Gareth Southgate

7 | Estratega. El técnico inglés sacó el mismo once que contra Colombia en el partido anterior, con mismo resultado. Gracias a él, Inglaterra ha ganado en solidez y se están viendo los resultados a su gran labor.

Pickford

10 | Espectacular. El portero del Everton continuo con las buenas sensaciones que viene mostrando durante el campeonato. Al principio de la segunda parte realizó dos paradas impresionantes que mantuvieron la distancia en el marcador a favor de los ingleses.

Walker

7 | Rapidez. Aporto solidez a la zaga inglesa. Correcto con balón y preciso al corte, es la pieza perfecta para acompañar a dos centrales más grandes y lentos como Maguire y Stones.

Stones

7 | Contundente. Se mostró muy serio y amargó la noche de la delantera Sueca. Duelo espectacular contra Berg que casi siempre se saldó a favor del inglés.

Maguire

9 | Portentoso. Tiene un imán en el balón parado, todos los balones le buscan. Abrió el marcador en la primera mitad con un cabezazo soberbio y en cada jugada parada puso en apuros a la defensa rival. En defensa estuvo correcto al corte e imponente en cada balón aéreo. Partidazo el suyo.

Trippier

7 | Francotirador. Tiene un guante en la bota derecha. Subió incansable la banda derecha y puso muchos balones con peligro.

Henderson

9 | Capitán general. El compañero perfecto. Atento siempre en las ayudas y seguro con balón. Puso un balón de primeras a Sterling precioso en la primera mitad, que lo dejó solo frente al portero.

Lingard

7 | Participativo. La puso con música al segundo palo para que Dele Alli pusiera el dos a cero en el marcador. Estuvo muy participativo aunque irregular en el último pase.

Young

8 | Eléctrico. Suya es la asistencia en el primer gol inglés, poniendo un córner preciso al corazón del área. Siempre que encaraba y llegaba a la línea de fondo ponía buenos centros que buscaban a Kane.

Alli

6 | Destellos. Marcó el segundo gol de Inglaterra con un cabezazo en el segundo palo a pase de Lingard. Intermitente durante todo el partido, todavía sigue sin demostrar el nivel tan alto que ha tenido toda la temporada en el Tottenham, se espera más de él.

Sterling

5 | Impreciso. Tuvo ocasiones claras para marcar, pero no estuvo acertado. Mostró muchas ganas durante todo el partido y no se escondió pero no supo definir.

Kane

5 | Testimonial. No tuvo mucha influencia en el juego inglés en el partido de hoy. Tuvo alguna ocasión para marcar desde fuera del área en la primera parte, estuvo desconectado durante buena parte del partido.

Delph

5 | Estabilidad. Salió en el minuto 77 por Dele Alli, en la posición de interior. No tuvo tiempo a demostrar mucho, estuvo correcto.

Dier

5| Solidez. Salió en el minuto 85 por Henderson para amarrar el resultado. Ganó algún balón aéreo y participó en el juego inglés.

Rashford

SC. Salió en el descuento por Sterling.