Suecia-Inglaterra: puntuaciones Suecia, cuartos de final Mundial Rusia 2018

La selección inglesa ya está en semifinales. Suecia se ha quedado por el camino. Un serio planteamiento de los pupilos de Gareth Southgate ha logrado derribar a la principal sorpresa de estos cuartos de final. Dominando de principio a fin, la fortaleza defensiva sueca se ha visto superada y no ha logrado asentarse como había acostumbrado.

El primer tanto ha llegado a balón parado, una vez más. De esta forma, los ingleses, han conseguido la mayor parte de sus goles en este Mundial. Maguire aprovechó un balón colgado por Trippier para adelantar a los suyos. La segunda parte parecía ser una replica, sin embargo, Suecia trató de que así no fuese. Una vez más, la defensa volvió a flaquear. Dele Alli cabeceó sin oposición un balón botado por Lingard y puso a Suecia contra las cuerdas. Nada más pudieron hacer los vikingos, que en todas y cada una de sus escasas ocasiones de peligro se encontraron con Pickford.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar

Olsen

4 | Disimulado. El guardameta sueco apenas interfirió en el juego. Sus guantes ni siquiera cogieron polvo, ya que el atino de Inglaterra no fue el óptimo y en las dos llegadas que tuvo no perdonó. En ambos goles poco pudo hacer. Sin tiempo para reaccionar no pudo salvar a su equipo de los testarazos ingleses.

Krafth

4 | Descuidado. La baja por sanción de Lustig le permitió gozar de la titularidad. Sin embargo, su actuación no fue la esperada. Sin participación en ataque, cometiendo numerosos errores y permitiendo a los ingleses campar a sus anchas por la banda del lateral derecho.

Lindelöf

5 | Mesurado. El central del Manchester United llegaba en un sensacional momento de forma, garantizando la seguridad sueca en todo momento. Pero, en esta ocasión, su figura no resaltó como anteriormente. En los balones aéreos perdió efectividad y llegó a errar en el segundo gol de Inglaterra, dejando un vacío a su espalda que fue aprovechado por Dele.

Granqvist

6 | Líder. Al igual que su compañero en el centro de la zaga, su intervención en las acciones defensivas no se asemejó al resto partidos disputados. Su objetivo se situó sobre Kane, buscando anular al delantero en todo momento, y lo consiguió, pero su impacto no fue el mismo. En los últimos minutos tiró de garra uniéndose a los ataques de su selección en busca de la machada.

Augustinsson

5 | Discreto. El lateral izquierdo se mostró muy prudente sobre el campo. Trató de ser uno más en ataque en todo momento, pero la acumulación de jugadores ingleses en medio campo le dificultaba muy a menudo. En los minutos finales probó fortuna con un tiro libre bien posicionado que se marchó alto.

Larsson

5 | Sobrepasado. Volvía al doble pivote tras cumplir su partido de sanción. La presencia de Dele Alli y Lingard cercanos a él le supuso un complicado reto en la medular. Gran despliegue en defensa y buena ocupación de espacios, en ocasiones con dos jugadores rivales encima.

Ekdal

6| Irregular. El motor del equipo a lo largo de la competición tampoco tuvo la ocasión de destacar. Cerrando bien atrás y tratando de no ceder espacios en ningún instante. En la salida de balón no lo tuvo nada sencillo ante la alta presión de Inglaterra.

Forsberg

6 | Insistente. Las inexistentes jugadas de ataque por parte de los suecos desconectaron a su jugador estrella. Por ello, el jugador del Lepizig se vio obligado a dejar su banda para caer hacia el centro, por delante de Ekdal y Larsson, entrando así en mayor contacto con el balón. Finalmente fue sustituido por Olsson.

Claesson

6 | Ambicioso. El extremo mostró su capacidad de recorrido, llegada y potencia. Fue el que más lo intentó de su equipo, llegando a toparse con Pickford en una de las oportunidades del encuentro. Recayó el balón a la perfección sobre sus botas, pero su disparo, no del todo malo, lo salvó el portero con una buena atajada.

Berg

5 | Discreto. La delantera apenas entró en contacto con el balón. Al comienzo de la segunda parte gozó de la primera ocasión que generó Suecia. Se impuso por aire a Young y remató con potencia un balón que evitó Pickford.

Toivonen

5 | Talante. Pese a no entrar mucho en juego, lo intentó en todo momento. Caía a bandas y retrasaba su posición para liberar a Berg y combinar con el medio campo. De cara a puerta no creó peligro y fue sustituido por Guidetti.

Olsson

3 | Desaparecido. Suplir el perfil de Forsberg no es nada sencillo. Y pese a que este no hizo un gran partido, Olsson no fue capaz de mejorarlo. Ausente en banda e impreciso, no estuvo cómodo y su participación fue nula.

Guidetti

3 | Errático. El delantero no mejoró el ataque sueco. Sus papel fue similar al de Toivonen, incluso se acercó en mayor medida al de Berg. Diluido en campo rival, no creó peligro y no generó los tan buscados espacios que rompiesen la dura línea defensiva inglesa.

Jansson

SC | Disputó los 5 últimos minutos.