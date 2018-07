Denis Cheryshev: "El cuento de hadas terminó para Rusia"

Rusia quedó eliminada en los Cuartos de final, cayó 4-3 desde los once pasos luego de un empate a dos este sábado. Denis Cheryshev se mostró muy triste la derrota en la tanda de penaltis e insistió que se concretó una buena campaña diez años más tarde: "Fue duro, estamos tristes de que el cuento de hadas para nuestro país se haya terminado, nos vamos de casa con la frente en alto. Los penaltis son la loteria de la incertidumbre, no sabes si vas a ganar o perder, frente a España salimos airosos, con Croacia no logramos. Marcar cuatro goles no tiene sentido, si el equipo no sigue en esta hermosa competición. Todos trabajamos muy duro , dimos todo y el fútbol a veces es injusto". Los dirigidos por Stanislav Cherchesov solo perdieron con Uruguay en la última jornada del grupo A (0-3) y su mejor desempeño lo exhibió en la Eurocopa Austria y Suiza 2008 cuando alcanzaron la semifinal.

Mário Fernandes , el experimentado defensor brasileño nacionalizado ruso | Foto: Getty Images

La Unión Soviética campeona europea en 1960 , estuvo cinco veces entre las cuatro mejores y alcanzó tres veces la tercera ronda en la máxima justa mundialista (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970). Los soviéticos tropezaron por la mínima diferencia con la Celeste en el Estadio Azteca. Todas las partes involucradas anhelan cobrarse la revancha en Catar 2022. Los rusos afrontarán nuevos desafíos , la UEFA Nations League y la Clasificación Europea 2020. Mário Fernandes, el defensor brasileño nacionalizado ruso pidió perdón tras su error: "Quiero pedir disculpas por errar el penalti, debo asumirlo, esta experiencia nos ayudará mucho para crecer en el futuro. Cuando anoté el gol sentí una alegría inmensa, luego fallé y fue determinante. Eso no puede opacar la gran campaña que hicimos".

¿Rusia podrá saldar la deuda pendiente en el próximo ciclo competitivo? en este hermoso deporte todo es relativo, el combinado europeo dejó una palida imagen en el festival de los campeones y concretó la segunda mejor campaña de la historia. A una semana para que concluya la vigésima primera edición, desde ya sigamos disfrutándola al máximo.