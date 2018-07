El Liverpool comienza su pretemporada con goleada

Google Plus

Mientras Inglaterra se clasificaba a las semifinales del Mundial de Rusia, el Liverpool comenzaba su pretemporada de cara a la próxima temporada visitando en el Swansway Chester Stadium al débil Chester de la Conference North inglesa, encuentro que culminó 0-7 a favor de los dirigidos por Kloop.

El Liverpool inició su fase de preparación sin sus futbolistas mundialistas pero sí mostrando el debut de Fabinho y Naby Keita con la elástica de los ¨Reds¨, jugando cada uno un tiempo. También se pudo ver la reaparición del portero Karius después de su desastrosa final de Champions.

Jürgen Klopp escogió dos formaciones distintas para cada tiempo del amistoso de preparación, donde todos los jugadores, incluidos los canteranos del club, disfrutaron de minutos en el partido.

Los goles del Liverpool estuvieron a cargo de cinco futbolistas, el joven Harry Wilson y Sturridge marcaron un doblete cada uno, mientras que Milner (penalti), Ings y Kent sumaron un gol cada uno.

El Liverpool disputará 3 juegos más de preparación: el 11 de julio frente al Tranmere Rovers, el 14 contra el Bury, y finaliza el 19 ante el Blackburn. Luego Klopp y sus jugadores viajarán a los Estados Unidos, donde se enfrentarán al Borussia Dortmund, Manchester City y Manchester United en la International Champions Cup.

Jürgen Klopp I Foto: Liverpool FC

Jürgen Klopp sobre Daniel Sturridge: “vi muchas cosas buenas de Daniel. Sé sobre su calidad. Ha sido una semana muy positiva”

El técnico alemán Jürgen Klopp admitió que no estaba satisfecho con la actuación de su equipo en la primera mitad, pero que se vio la mejora de sus jugadores en la segunda parte del encuentro.

El técnico también comentó sobre sus nuevos fichajes: “Fabinho hoy no lo tuvo demasiado fácil, no fue una buena mitad y fue difícil encontrar su camino en el juego. Naby hizo una segunda mitad mucho mejor. Sabemos sobre su calidad, no probamos a estos chicos”.

El Fulham también comienza su pretemporada

Fulham vence 4-2 al Crawley Town I Foto: Fulham FC

Otro club de la Premier League como el Fulham también comenzó su pretemporada al vencer 4-2 al Crawley Town en Motspur Park con goles de Mattias Kait, Floyd Ayité, Marcelo Djalo y Neeskens Kebano, los goles del Crawley Town fueron obra de Ollie Palmer y Verheijdt.

No fue un partido fácil para el Fulham que comenzó perdiendo, pero que pudo reencontrarse con su buen juego al transcurrir del encuentro, y esto le sirvió para remontar y llevarse la victoria.