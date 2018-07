Didier Deschamps: “Nuestro equipo es competitivo”

Google Plus

Francia ha realizado un gran certamen y buscarán culminarlo con el título, sin embargo, antes de ello tendrán que enfrentar a los Diablos Rojos en la semifinal de la justa mundialista.

En rueda de prensa de cara al cotejo, Didier Deschamps manifestó que su equipo estará a la altura de cualquier circunstancia que se pudiera suscitar mañana: “Lo que puedo decirles es que mi equipo estará listo para enfrentar diferentes situaciones. Bélgica hizo un gran partido contra Brasil, en el cual realizó cuestiones especiales para enfrentarlos. ¿Lo harán con nosotros? Es probable. Contra Brasil, Martínez amplió su medio campo para evitar que los brasileños usen los costados y hagan muchas jugadas hacia adentro. Los belgas son muy fuertes en la transición ofensiva, van muy rápido. Me aseguré de preparar a mis jugadores para evitarlo”.

Pese a que muchos de los jugadores militan en las mismas ligas, el estratega reconoció que será una ventaja para ambos planteles: “Se conocen, pero es una ventaja para ambos lados. Pueden disfrutar el uno del otro y tener buenas relaciones, pero durante el partido todos aprovecharán la oportunidad para poder avanzar a la final de la Copa del Mundo”.

Con respecto a la comparación del equipo que disputó la final de la Eurocopa del 2016, argumentó que este plantel es mucho más joven y su buen fútbol apenas inicia: “El potencial está ahí, la calidad individual también. Este equipo es mucho más joven, el del Euro tenía más experiencia. Dije al comienzo de la competencia que nuestro equipo es competitivo y lo será aún más en los próximos dos o cuatro años dada la edad promedio de los jugadores”.

Asimismo, Deschamps comentó sentirse contento de enfrentar a su compatriota Thierry Henry: “Nos conocimos cuando él era muy joven y estaba seguro de que tomaría el camino correcto y ahora estoy feliz por todo lo que hizo. Esta no será una situación fácil para él porque estará en el banquillo contrario a su nación. Él sabía muy bien que podría ser un caso. A nivel personal, es un gran placer volver a verlo mañana”.

Por último, le restó importancia a la duda de Samuel Umtiti para el próximo juego: “Samuel no tuvo un problema con el golpe que tuvo contra Uruguay. Él no tiene ningún problema en particular con la rodilla”, finalizó el estratega.