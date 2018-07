Zlatko Dalic: “Mostraremos nuestro mejor desempeño"

Google Plus

El director técnico del conjunto croata brindó declaraciones en conferencia de prensa en la previa al choque ante los ingleses, por las semifinales del Mundial de Rusia 2018, donde reconoció el favoritismo de la Selección inglesa en esta eliminatoria, pero declaró que sus dirigidos no tienen motivo alguno para estar presionados. “Analizamos a Inglaterra, su forma de jugar, analizando donde pueden tener mayores peligros, esperamos un juego distinto a los anteriores con Islandia, Dinamarca y Rusia. Pero no tenemos razón para estar nerviosos o bajo presión, podemos jugar sin presión, estamos aquí para disfrutar de la semifinal, disfrutar de jugar el fútbol, no importa demasiado quien esté frente a nosotros, mostraremos nuestro mejor desempeño”, señaló.

El entrenador destacó que es por merecimiento propio haber llegado hasta estas instancias finales del torneo, y que sus jugadores, que han sido cuestionados durante mucho tiempo por los resultados negativos, durante la copa del mundo han llevado nuevamente mucha alegría a su país gracias al gran desempeño futbolístico que han presentado las últimas semanas.

“Creo que en este mundial los jugadores croatas están mostrando sus cualidades, del mismo modo que lo estaban haciendo en sus clubes porque algunos de ellos juegan en equipos grandes como Real Madrid, Barcelona o Juventus, por eso no es de extrañar que Croacia esté en las semifinales. Esta generación sabe de su calidad y eso es lo que cuenta, porque están haciendo historia, como la Selección de 1998”, afirmó, comparando y alegando que sus dirigidos se encuentran al mismo nivel de la Selección croata que había llegado también a la etapa de semifinales en el campeonato mundial de Francia 1998.

Dalic cuenta en su plantilla con jugadores bastante reconocidos y con mucho talento, como Rebic, Mandzukic, Rakitic, Lovren, pero sin duda el más destacado por su juego y rol de equilibrador en el conjunto croata es Luka Modric, el entrenador, consciente de esto, reconoció el liderazgo y la calidad del “diez” del Real Madrid, quien probablemente dispute su última Copa del Mundo por su edad, “Su calidad principal es estar presente en todo el campo, probablemente esté jugando el mejor fútbol de su carrera en la que probablemente sea su última Copa del Mundo”, indicó.

Al mismo tiempo, admitió que todo su equipo ha hecho un esfuerzo grande para llegar a esta etapa. “Todos los jugadores se están esforzando mucho, gracias a todo ese esfuerzo hemos conseguido convertirnos en un equipo compacto, que no se da por vencido, todos damos todo por el otro”, concluyó el DT.