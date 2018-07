Cristiano Ronaldo llega a Turín para asaltar Europa con el conjunto 'bianconero'

Cristiano Ronaldo es nuevo jugador de la Juventus de Turín. El astro portugués llega al Allianz Stadium por un precio de 105 millones de euros. El delantero ha estado nueve temporadas en el conjunto blanco, con un balance de 451 goles y 16 títulos. A título individual ha ganado 4 Balones de Oro, 2 The Best y 3 Botas de Oro entre otros muchos galardones. Toda una leyenda que deja la capital de España para adentrarse de lleno en la aventura italiana.

La Serie A vuelve a enamorar

Algo está cambiando en la liga italiana. Ancelotti recaló a principios del verano en el Napoli y ahora es Ronaldo el que se va a la Juve. La Serie A se está convirtiendo en un gran atractivo ya no solo para el aficionado, sino para los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Ahora bien, ¿podrá la Juve conquistar la Champions League de la mano de Cristiano Ronaldo?. La respuesta de los aficionados es claramente afirmativa. Si miramos hacia atrás, la Juve siempre ha estado entre los mejores clubes europeos que se juegan el título allá por el mes de Mayo. Recordemos la derrota del conjunto de Allegri precisamente contra el Real Madrid en la final de Cardiff. Uno de los goles fue obra del ya hoy 'bianconeri' Cristiano Ronaldo. El portugués ha sido el gran icono del Real Madrid en la máxima competición europea. Por las botas del portugués pasaba el mayor peligro de los blancos. Sus goles han hecho que el conjunto merengue haya conquistado 3 Champions seguidas y 4 en 5 años. Todo un hito del que Ronaldo tiene mucha culpa. La Juve no solo ficha a un jugador que promedia más de 30 goles en la temporada, sino que en Europa es temible. Con Cristiano en el ataque, junto a Dybala, Higuaín, Douglas Costa y Mandzukic, la Juve es una de los grandes aspirantes al título europeo la próxima temporada.

Muchas opciones para el ataque de Allegri

Ahora bien, la llegada del portugués puede causar un quebradero de cabeza para Allegri a la hora de formar el ataque 'bianconero'. Son muchos y muy buenos los jugadores que tiene en la zona ofensiva el entrenador italiano de la Juve. La formación más utilizada por Allegri la temporada pasada en ataque, fue la opción de poner un único delantero centro y dos extremos. Higuaín hacía de delantero referencia con Mandzukic por la izquierda y Dybala por la derecha. Fue el tridente más utilizado por el míster a lo largo de la temporada. Hay que recordar que en los meses de Noviembre y Diciembre el argentino Dybala no se encontraba en su mejor momento de forma y entraba en su lugar Douglas Costa. Ahora hay que ver cómo Allegri puede hacer del ataque 'bianconero' un arma temible para las zagas rivales. Rotará mucho. Zidane lleva dos años rotando bastantes partidos al astro portugués, ya que es una manera de que el jugador llegue en estado óptimo al tramo decisivo de la temporada. Allegri hará lo mismo. Tiene grandes jugadores, a parte de los citados, que pueden ser titulares en cualquier momento. Bernardeschi, Bentancur, Cuadrado o Pjaca, puede ser de la partida en cualquier momento de la temporada. La situación del colombiano Cuadrado es algo peculiar. Si bien donde mejor ha rendido es en la posición de extremo derecha, Allegri le utilizó muchos partidos como carrilero derecho. Con la llegada de Cancelo a esa posición y la salida de Lichsteiner al Arsenal, parece que el colombiano jugará más de lateral que de extremo. Bernardeschi y Pjaca, uno extremo derecho y otro izquierdo, son dos recambios de calidad que pueden partir de inicio en cualquier partido debido a su gran trabajo para el equipo y a su calidad. Allegri tiene muchas opciones para formar un ataque demoledor.

La llegada de Cristiano provocará alguna salida

Si bien la temporada es larga y la Juve juega alrededor de 60 partidos al año, hay jugadores que podrían salir en busca de minutos. El caso de Mandzukic puede ser uno de ellos. El ariete reconvertido a extremo izquierdo ha sido clave en la conquista de los últimos Scudettos de la Juve. Pero ya son 32 años y tiene que competir con Douglas Costa y Cristiano Ronaldo por un puesto. Recordemos que la Juve ha hecho efectiva la opción de compra por el brasileño de 40 millones. Así pues, no nos sorprendería que el croata buscase una salida a un club que le ofrezca más minutos de juego. El caso de Bernardeschi, Bentancur y Pjaca es distinto. Todos ellos son muy jóvenes y tienen la confianza de Allegri. El italiano ex de la Fiorentina, no contó con demasiados minutos al principio de la temporada pasada, pero al final terminó siendo casi un fijo en el once de Allegri. Bentancur si es cierto que tiene una posición más centrada en el ataque, pero el entrenador italiano también le ha utilizado como extremo en muchos partidos. Pero después del mundial tan bueno que ha realizado, Allegri no querrá desprenderse de esta perla uruguaya. A Pjaca no le hemos visto demasiado. Las lesiones no le han dejado demostrar el gran nivel que atesora. Tampoco se querrá desprender de él Allegri. Y como ya hemos citado antes, Cuadrado es más que probable que pase a jugar más de lateral derecho que de extremo. La polivalencia del jugador colombiano siempre ha sido del gusto de Allegri.

Mandzukic puede salir del Allianz Stadium / Foto: Juventus

Con todo esto, la Juve ha formado un equipo que en ataque da miedo. Ahora bien, veremos si puede plantar cara a los grandes de Europa y conquistar por fin la Champions League que tanto se les resiste.