Previa Croacia - Inglaterra: la historia al alcance de un triunfo

En un Mundial de Rusia 2018 lleno de sorpresas, en el cuadro de la derecha los dos que se perfilaban a ser protagonistas desde la fase de cuartos de final han hecho válidos los pronósticos. Croacia e Inglaterra supieron resolver su llave en la fase anterior y llegaron después de más de 20 años a esta instancia donde juegan las cuatro mejores selecciones del mundo.

La categoría de Croacia en la fase de grupos donde se impuso como uno de los grandes favoritos de la competencia al ganar sus tres partidos, poco a poco se fue diluyendo en la fase de matar o morir. Ya que las distancias entre los equipos se acortaron y los balcánicos tuvieron que definir su pase en fase de penales.

En tanto que los ingleses han tenido un nivel más balanceado en toda la competencia, quitando esa caída que tuvieron en la fase de grupos ante Bélgica. Gareth Southgate le ha impuesto un estilo definido a la escuadra de la 'Rosa' y con una espléndida definición de jugadas a balón parado han llegado hasta este lugar.

La divinidad del mediocampo

Nunca es fácil para ninguna selección conseguir 9 puntos en la fase de grupos y Croacia lo realizó con un estilo bien definido, sin importar que haya rotado sus piezas en el último juego. Este gran nivel que se observó en la primera fase, solo ha dado algunos destellos en octavos y cuartos de final. Por ende, sufrió bastante para consolidar sus clasificaciones a las rondas posteriores y las consiguió en base al gran arquero que tienen en la figura de Subasic.

Foto: FIFA

Tras pasar por penales ante Dinamarca, Rusia era el siguiente rival para los croatas que fueron sorprendidos tras un golazo de Denis Cherysev. Tuvo que remar contracorriente los de Dalic y un gol de Kramaric emparejó todo. Buscó por todos los medios Croacia no extender el juego a la prorróga, pero la definición no fue lo suyo. El gol de Vida en el primer tiempo extra no fue suficiente y Fernandes empató el juego. En la definición por penales, Croacia fue más certero y con la figura de Daniel Subasic otra vez bajo los tres postes se alzó como héroe.

Foto: FIFA

It´s coming home

Poco a poco la Selección Inglesa ha ido sobrepasando diferentes fantasmas que tenía en este Mundial. Primero que nada, superó la fase de grupos tras una Copa de no hacerlo. Después ganó una tanda de penaltis, por segunda ocasión en su historia. Es por estos dos grandes logros, que los sueños de Southgate y sus dirigidos son muy grandes. Ahora el momento es para disfrutarse y tratar de regresar la Copa del Mundo para los inventores de este deporte.

Foto: FIFA

Con el estilo de juego que propone Suecia, Inglaterra fue amo y señor del tramité de partido en la cancha de Samara. Sin embargo, el avanzar de fase no fue sencillo y en par de ocasiones, Jordan Pickford estuvo atento a los intentos de los vikingos. La victoria para Inglaterra fue por un certero (2-0), con dos anotaciones de cabeza que dieron pie a la gran importancia que esta teniendo la pelota parada en este Mundial.

Foto: FIFA

Antecedentes

Esta será la primera ocasión que se enfrenten croatas e ingleses en cualquier fase de un Mundial de futbol. Pero el antecedente al que nos podemos referir en un torneo importante, hay que regresar hasta la Euro de 2004. Ahí Inglaterra fue quien se alzó con la victoria por marcador de (4-2) en donde destacó el máximo goleador en la historia de Inglaterra, Wayne Rooney con doblete. Completó la goleada Paul Schooles y Frank Lampard; por los croatas anotaron Kovac y Tudor.

Foto: UEFA

Árbitro central

El juez que llevará las reglas de esta segunda semifinal será el turco Cüneyt Çakır que cuenta con una basta experiencia en partidos de este nivel. Porque es un habitual en las fase de definición en Champions League, Copa de Naciones de Europa y por supuesto, Copa del Mundo.

Foto: FIFA

Conferencias de prensa

En el primer turno de la comparecencia ante los medios de comunicación, habló Gareth Southgate sobre el momento que vive Inglaterrra. Que llega a su primera semifinal de Copa del Mundo, tras 28 años de ausencia. “Este equipo está cerca del nivel que es capaz de alcanzar, en parte por su edad, pero también porque tendrán mayor experiencia en los próximos años con sus clubes y con nosotros”, declaró el estratega.

Foto: FIFA

Mientras que Zlatko Dalic habló sobre las dudas que aún tiene en su parado que tendrá en la defensa para parar a Harry Kane y compañía. "Hoy veremos qué pasa con Vrsaljko, hay un pequeño problema con su lesión. Queremos tener jugadores que estén al cien por cien, listos para jugar. Ya veremos, no puedo decir todavía nada en particular. Necesitamos a todos los jugadores, pero solo aquellos que estén listos jugarán", hay que recordar que el lateral salió de cambio en el tiempo extra por una lesión.

Foto: FIFA

Jugadores a seguir

Ivan Rakitic, mediocampista de Croacia. Todos los reflectores en el mediocampo para los balcánicos han sido para Luka Modric, pero el trabajo que ha hecho Rakitic es brutal. Teniendo la responsabilidad de estar más en la pelea por la pelota, deberá sostener un gran duelo con Jordan Henderson y una vez que lo pueda superar, buscar a sus compañeros de enfrente para realizar jugadas de peligro.

Foto: FIFA

Dele Alli, mediocampista de Inglaterra. La Copa del Mundo para el medio del Tottenham ha sido muy complicada porque su nivel no ha sido regular debido a las lesiones que ha tenido. Pero su mejor versión la vimos en el juego ante Suecia, donde volvió a hacer una gran dupla con Kane arriba y hay que agregarle el gol que convirtió para sentenciar el pase a esta semifinal.

Foto: FIFA

Posibles alineaciones