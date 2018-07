Lovren: "Estar en semifinales es un éxito, pero queremos más"

La selección croata jugará mañana uno de los partidos más importantes de su historia. Solo había alcanzado las semifinales de una Copa del Mundo en 1998, cuando cayó frente a la que acabaría siendo la campeona, Francia. Ahora, en Rusia, buscarán mejorar lo que hicieron sus compatriotas hace ahora veinte años: "Somos un país pequeño con mucha gente exitosa, en los últimos días se ha reconocido eso y me alegra escucharlos, es un gran éxito para nosotros, pero no vamos a conformarnos con eso, siempre queremos más, llegar más alto, nos han dado confianza y nos ha respaldado el técnico”.

Para conseguir el pase a la final, los de Dalic tendrán enfrente a Inglaterra, con ganas de reivindicarse, ya que no gana la Copa del Mundo desde hace ya 52 años: “He jugado con Henderson y mis compañeros, los conozco, me enfrento a ellos cada semana y creo que nuestros jugadores saben la calidad de Inglaterra, juegan en grandes clubes, solo puedo tener aprecio por ellos, no hay necesidad de hablarle a nadie sobre ellos”.

El capitán y estrella del conjunto inglés, Harry Kane, llega a este encuentro de semifinales como máximo goleador del Mundial, con seis tantos: “En los últimos años ha demostrado que es uno de los mejores delanteros de Europa. Es constante y marca muchos goles. Será una de las grandes amenazas mañana, pero no la única”.

Los balcánicos llegan a este tramo del campeonato con bastantes más minutos en las piernas que los ingleses, ya que se han colado entre los cuatro mejores del mundo venciendo a Dinamarca y Rusia en la tanda de penaltis: “Todo es positivo en este equipo, estamos disfrutando mucho los días, porque sabemos que para nosotros esto será un recuerdo permanente, estamos haciendo lo mejor por nosotros y nuestro país, merecemos estar aquí, creemos en nosotros, creemos que lo podemos hacer incluso mejor y eso es lo más valioso".