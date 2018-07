Los Saints apuestan por Gunn

En la búsqueda de fortalecer el puesto de guardameta, lugar donde tuvo dificultades en la anterior campaña, Southampton ha decidido que Angus Gunn sea su first choice goalkeeper en la temporada que se viene. Sin lugar en Manchester City por estar detrás de Ederson y Claudio Bravo, el joven arquero inglés de 22 años eligió emigrar a un club que le diera la chance de atajar, y fueron los Saints los que apostaron por él y, a cambio 13,5 millones de euros, lo integraron a su plantel. Pese a no tener experiencia en Premier League -no tuvo ni siquiera un minuto desde su llegada al Manchester City en 2016-, Gunn cuenta una larga trayectoria en las juveniles de la selección de Inglaterra, que integró en todas las categorías desde u-16 hasta u-21. En esta última categoría disputó 11 encuentros, incluido el Torneo Esperanzas de Toulon, en el que los Three Lions se impusieron en 2016. En su presentación el día de hoy, el golero se ha mostrado muy entusiasmado: "Pude haberme quedado en Manchester City, pero vi el potencial de este club y su plantel y creo que tiene un gran futuro por delante. No puedo esperar a que comience la temporada."

Foto: Getty Images

A pesar de que parece una decisión algo extraña, hay buenas razones para esta elección de arquero por parte del entrenador Mark Hughes. En primer lugar, ni el otrora solvente Fraser Forster ni Alex McCarthy han dado muestra de una versión confiable bajo los palos, una de las tantísimas razones por las que Southampton culminó la anterior campaña peleando el descenso hasta el final. Pero por sobre todas las cosas, Gunn ha demostrado tener un futuro más que prometedor. No solamente por su participación en las juveniles inglesas desde el año 2011, sino también por lo mostrado en su cesión al Norwich City la temporada pasada.

El golero disputó allí 51 partidos y, si bien recibió 68 goles, consiguió mantener el cero en el arco en 15 ocasiones en un equipo que culminó por debajo de la mitad de la tabla en Championship. Además, sus buenas actuaciones fueron tomadas en cuenta por Gareth Southgate, quien lo conoce desde hace un tiempo y lo llamó en noviembre pasado para integrar la nómina de la selección mayor que jugó un amistoso ante Brasil. La chance de jugar en Premier por fin le ha llegado, y Gunn quiere dar que hablar para colocarse como uno de los futuros guardametas de Inglaterra.