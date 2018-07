Dramática victoria de Philadelphia Union ante Chicago Fire

Google Plus

El partido no era apto para cardíacos. Chicago Fire y Philadelphia Union se dieron cita en Toyota Park en un partido en que estaba en juego un puesto en los playoff de la Conferencia Este. Esta victoria por 3-4 de Philadelphia Union, deja aún más igualada la encarnizada lucha por posiciones playoff. Afortunadamente para Chicago, Montreal Impact no fue capaz de sumar los tres puntos ante New York City y alejarse en la clasificación. Por el momento, siguen estando a un solo punto de los playoff, solo por detrás de Philadelphia Union y Montreal Impact.

Montreal Impact, Philadelphia Union y Chicago Fire protagonizan la lucha por puestos playoff

El partido empezaba bien para Philadelphia, cuando en el minuto 31 un buen desmarque de Medunjanin provocaba el primero de los siete goles que habría durante la noche. La realidad es que Chicago Fire siempre fue a remolque de Philadelphia en el marcador. En el minuto 39, un penalti provocado por Katai, fue ejecutado por Nikolic. Chicago Fire ponía las tablas en el marcador y quitaba un gran peso a su equipo. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que la primera parte acabaría en tablas, apareció Burke con un gran cabezazo que inclinó otra vez el resultado hacia el Union.

Accam anotó el gol decisivo. Fuente: USA Today

Katai está siendo decisivo para Chicago Fire.

La segunda parte fue una auténtica locura. Chicago empezó muy enchufado y, tras varias llegadas con peligro, de nuevo Katai fue protagonista para poner de nuevo las tablas en el marcador. El jugador se fue del lateral, y culminó la jugada con un tremendo zapatazo a los bajos del palo. El extremo fue de los más destacados en el conjunto de Chicago. Poco le duraría la alegría a Chicago, en el minuto 73 de nuevo Burke decantaba el partido para Philadelphia. A pesar de la escasa consistencia defensiva, el conjunto negro dominaba el partido.

Todo hacía parecer que el partido no guardaba ninguna sorpresa más, sin embargo, en el minuto 93 un gol de Bastian devolvió el empate a Chicago. El partido se ponía 3-3. Philadelphia tenía la última ocasión del partido, con el tiempo ya cumplido, Accam se atrevió con una jugada individual que acabó con un zapatazo que sorprendió al guardameta de Chicago. Philadelphia se llevaba los tres sufridos puntos.

Philadelphia Union aprovechó la oportunidad que le brindó el calendario para meterse de lleno en la lucha por posiciones playoff. El equipo mostró carácter, pero le faltó consistencia defensiva.

Chicago Fire, por su parte, no fue capaz de amarrar un empate que les hubiera venido francamente bien. Tras ceder una importante victoria, permiten a sus perseguidores aumentar la presión por posiciones playoff.