La Bundesliga y su presencia en la Final del Mundial de Rusia 2018

La Copa Mundial de Rusia 2018 está llegando a su etapa final, luego de un mes a puro fútbol y emociones, este domingo se disputará el gran duelo decisivo entre las selecciones de Francia y la sorprendente Croacia.

Los galos buscarán su segunda estrella mundial tras haberla obtenida en el año 1998, año donde ofició de anfitrión. Por su parte, los croatas jugarán por primera vez en su historia el partido decisivo del mayor evento futbolístico a nivel de selecciones.

A pesar de que el vigente Campeón, Alemania, fue eliminado en primera ronda, habrá presencia ´alemana´ en la Final del torneo, ya que ambos conjuntos tienen en su plantilla futbolistas que militan en la Bundesliga.

Francia

En el conjunto comandado por Didier Deschamps, tenemos a Corentin Tolisso, mediocampista del Bayern Münich. El volante ofensivo del conjunto muniqués no ha tenido la continuidad que se esperaba en su Selección en este mundial, debido a la gran competencia que tiene en su puesto, como por ejemplo jugadores como Kanté y Matuidi. Pero Tolisso ha respondido a las oportunidades que Deschamps le ha brindado y se espera que tenga nuevamente minutos en la gran Final ante los croatas.

Por su parte Benjamin Pavard, futbolista del Stuttgart, si ha podido participar de la mayoría de los encuentros con los galos. Su desempeño fue de menor a mayor a lo largo del torneo, lo que permitió que Deschamps lo coloque de titular en varios encuentros de importancia, incluso fue autor de uno de los mejores goles del torneo, en la victoria 4-3 ante Argentina. Se espera que el entrenador del conjunto galo lo vuelva a colocar desde el arranque del encuentro frente a Croacia.

Croacia

Por su parte, el conjunto croata, finalista por primera vez en su historia en una Copa del Mundo, tiene en sus filas a 3 futbolistas que militan en la Bundesliga.

Ante Rebic, del Eintracht de Frankfurt, ha sido uno de los más destacados del conjunto croata en el torneo mundialista. El volante ofensivo ha tenido una gran actuación, con mucho despliegue físico, jugando de titular en la mayoría de los encuentros, aportó un gol en la goleada 3-0 de su Selección ante Argentina en fase de grupos. Se espera que Dalic lo incluya nuevamente en el onceno titular croata que buscará la gloria este domingo Francia.

Andrej Kramaric, delantero del Hoffenheim, también es un hombre de confianza para el entrenador Dalic, tuvo sus oportunidades arrancando de titular en algunos encuentros, principalmente en la primera ronda. En la fase eliminatoria el atacante arrancó desde la banca de suplentes pero siempre tuvo oportunidades de ingresar en la etapa complementaria convirtiéndose en una de las principales opciones de recambio en ataque para Dalic. El jugador del Hoffenheim incluso podría arrancar de titular en la Final en caso de que Mario Mandzukic no se recupere de sus molestias musculares, que le había impedido culminar el encuentro ante los ingleses.

Por su parte, Tin Jedvaj, lateral del Bayer 04 Leverkusen, no ha tenido un gran protagonismo en el torneo. Ya que Dalic ha preferido utilizar mayormente en esa posición a Sime Vrsaljko en la mayoría de los encuentros. No obstante, el estratega no dudado en utilizar a Jedvaj como sustituto natural del lateral del Atlético de Madrid, sobre todo cuando éste no ha podido jugar desde el arranque debido a molestias. Tin Jedvaj espera nuevamente poder tener minutos en el gran duelo decisivo ante los franceses este domingo.