Luka Modric: “Las cosas individuales no son mis prioridades, quiero que ganemos la Copa”

Luka Modric, capitán, referente y quizás uno de los artífices más importantes de esta histórica Selección de Croacia finalista del Mundial de Rusia 2018. El futbolista charló este sábado en conferencia de prensa en la previa del gran duelo que disputarán ante Francia en Moscú en busca de su primera estrella mundial.

Su nivel en este campeonato ha sido extraordinario, a tal punto que fue señalado por varios medios como el principal candidato a quedarse con el prestigioso Balón de Oro, no obstante, el volante ofensivo fue tajante y dejó en claro las aspiraciones que tiene tanto a nivel individual y colectivo, y señaló que el único objetivo principal es obtener el tan ansiado trofeo mundial. “Es un placer para mi leer todos esos artículos sobre el Balón de Oro, pero estoy enfocado solo en el éxito de mi Selección. Es muy agradable estar entre los posibles candidatos pero no me preocupan los premios individuales, no son mis prioridades, quiero que ganemos la Copa. El resto está fuera de mi control”, indicó claramente.

El jugador del Real Madrid continuó charlando y volvió a recalcar las aspiraciones que tienen de alzarse con el trofeo para la alegría de todos sus aficionados, “Tenemos que darlo todo, incluso más que en partidos anteriores, queremos hacer felices a todo nuestro país. No debemos cambiar la actitud para preparar la final, estar tranquilos y trabajar como hasta ahora lo hemos hecho. Si conseguimos el triunfo, se lo dedicaremos a todos los que han vestido la camiseta croata”, señaló.

A su vez, el volante comentó que tuvo que superar varias adversidades para llegar a donde se encuentra hoy, “Yo tuve un camino difícil, pero nunca hay que rendirse. Tienes que creer en ti mismo y ser autosuficiente. En el camino hay subidas y bajadas, debes luchar para hacer realidad tus sueños. Eso es lo que me motivó en mi carrera”, agregó.

Por último también se refirió a la gran influencia que tuvo el entrenador Zlatko Dalic desde que asumió en el cargo en la Selección croata, “Entró en un momento difícil, cuando la clasificación estaba en duda. Al margen de la crisis que sufríamos, nos dijo que creyéramos en nosotros, que había buenos jugadores. Esa fue su gran influencia, nos ayudó con su sinceridad y la forma de acercarse a nosotros”, concluyó el jugador.