Rzatkowski aparece para dar la victoria

New York Red Bulls: Robnles; Lade (Murillo, min. 71), Parker, Long, Lwrence; Davis, Adams; Muyl (Ettiene Jr., min. 59), 'Kaku' Gamarra (Rzatkowski, min. 60), Royer; Wright-Phillips.

El conjunto ‘taurino’ vuelve a la senda de la victoria tras la derrota la pasada semana en el Hudson River Derby. Los de New Jersey volvían a su estadio para enfrentarse a un equipo con un juego muy similar al suyo. Desde el comienzo se vio un partido muy intenso en el que ambos equipos consiguieron el objetivo de marcar. Fue en la segunda parte cuando los ‘Wizs’ se adelantaron en el marcador, pero Rzatkowski salió desde el banquillo para dar la victoria final a su equipo.

De más a menos

Dos de los equipos que mejor fútbol están desplegando en esta temporada se enfrentaban en el Red Bull Arena, en un partido en el que desde el inicio quedó clara su importancia. Durante los primeros minutos se pudo ver a dos equipos totalmente volcados al ataque y con intenciones de ser los primeros en adelantarse en el marcador.

Estos hechos hicieron que el equipo local lograse el objetivo en su primera llegada sobre el área en la que Bradley Wright-Phillips adelantó a su equipo, no se polémica. El delantero inglés aprovechó un balón a la espalda de la defensa para batir al portero con una vaselina, pero el linier señaló fuera de juego. Tras revisarlo con el VAR, el colegiado dio por válido el tanto.

La respuesta de Sporting Kansas City no se hizo esperar y en la siguiente acción, lograron crear un contraataque que acabó con el gol del empate. Zusi recibió un centro en el segundo palo y puso en el área un centro-chut en el que Russell sólo tuvo que poner el pie para mandar el balón al fondo de la red.

Las hostilidades continuaron y el centro del campo se convirtió en una continua batalla por el control de la pelota, aunque fue New York Red Bulls el que consiguió de vez en cuando darle mayor profundidad a sus acciones.

Con el paso de los minutos el conjunto visitante consiguió sacudirse la presión de su rival y empezar a tener llegadas sobre la portería defendida por Robles, aunque sus acciones no fuesen del todo peligrosas y no generasen ocasiones manifiestas de gol. La más clara fue un mano a mano con el portero en la que Robles tapó bien los espacios y he impidió lo que parecía un tanto claro.

Conforme el partido fue entrando en la última parte de la primera mitad, ambos equipos modificaron su estilo de juego a uno más directo. Con constantes balones a la espalda de la defensa trataron de sorprender a estos, pero no lo consiguieron. Finalmente el partido llegó al descanso con un empate a goles en el luminoso.

Revolución desde el banquillo

La segunda parte comenzó de manera sorprendente, con un equipo visitante claro dominador del encuentro y con la intención de dar la vuelta al marcador. Durante los primeros minutos consiguió acumular varias llegadas al área hasta que fue sobre los seis minutos del reinicio cuando logró anotar un auténtico golazo. Espinoza controló un balón en el borde del área y con un zurdazo imparable, sorprendió al portero y consiguió poner a su equipo por delante.

Este tanto forzó la reacción del equipo local que tomó las riendas del partido con la intención de llevarlo nuevamente al resultado inicial de empate. Su asedio sobre la meta visitante fue absoluto, jugando en campo rival varios minutos, aunque no lograron plasmar esa superioridad en goles.

Pasaron varios minutos en los que el entrenador local realizó varios cambios en el once inicial con la clara intención de dar la vuelta al resultado. Dio entrada a jugadores de refresco en la zona del ataque, los cuales le respondieron a al perfección.

Uno de ellos, Marc Rztkowski, fue el claro protagonista en la segunda mitad. A falta de 20 minutos para el final del partido, el futbolista alemán recibió un pase en la frontal y con un disparo ajustado al palo, logró poner nuevamente las tablas en el partido.

Este tanto dejó noqueado a los ‘Wizards’, que durante los siguientes minutos sufrieron un acoso y derribo sobre su portería que a punto estuvo de ver nuevamente superada. Un par de claras ocasiones que de no ser por el guardameta, ya hubiesen dado el partido por perdido.

Sin embargo, unos minutos después, el mediocentro alemán consumó la remontada con una acción muy similar a la de su primer gol, que puso nuevamente a los neoyorkinos por delante. En la frontal del área Rzatkowski controló un balón y a la media vuelta colocó este en la misma escuadra, lejos del alcance del guardameta.

Desde ese momento, el partido se convirtió en un incesante goteo de ocasiones tanto en una como en otra portería, aunque el resultado adverso hizo que las llegadas de los visitantes fuesen un poco más peligrosas. A pesar de ellos, no lograron dar la vuelta al marcador y finalmente cayeron derrotadas en un disputadísimo encuentro.