Maurizio Sarri y Jorginho llegan al Chelsea

Ya era un secreto a voces que Antonio Conte no seguiría al mando de Chelsea, pero el italiano se aferraba a su cargo, pese a que los directivos ya no lo querían allí. Con las pertinentes negociaciones, se confirmó la salida del italiano y llega un compatriota de Conte: Maurizio Sarri, ex entrenador del Napoli.

Sarri enamoró al mundo del fútbol con el estilo de juego de su Napoli, muy ofensivo, con muchos pases pero buscando la profundidad exacta con el movimiento de los jugadores, en una filosofía que hace recordar a la del mismísimo Johan Cruyff. No sólo eso, el italiano pregona el mismo estilo desde que comenzó en el Stia, un humilde club de su país, allá por 1990.

Rompió el récord histórico de puntos del Napoli en tres temporadas seguidas, y siempre estuvo a un paso del Scudetto, de no ser por el impresionante nivel de la Juventus. Si bien los jugadores lo observaban de reojo en su llegada por no ser un hombre netamente del fútbol, lo cierto es que unos días después estaban todos encantados con su trabajo.

Esto podría favorecer la permanencia de dos figuras del Chelsea: Thibaut Courtois y Eden Hazard. Los belgas estaban cansados de Conte y no veían con malos ojos su salida del club, pero con la llegada de Sarri, quien explotaría al máximo sus habilidades, pueden replantearse esa decisión.

Además, en un día de anuncios, el Chelsea hizo oficial el arribo de Jorginho como nuevo fichaje del club. A cambio de 60 millones de euros, el brasileño abandona el Napoli junto a su entrenador y se muda a Londres, para aportar la velocidad y equilibrio que tanto necesitan los 'Blues' en el mediocampo.

Con rumores de próximos arribos al nivel de Gonzalo Higuaín, Chelsea buscará dejar atrás el mal trago que supuso la última temporada de Antonio Conte al mando del equipo y regresar a las primeras planas del fútbol inglés.