Didier Deschamps: "Somos campeones por tener una mentalidad ganadora"

El seleccionador francés Didier Deschamps, ganó como jugador el Mundial y lo ha vuelto a hacer esta vez como entrenador. Las dos Copas del Mundo seran recordadas por Deschamps con cariño y honor de formar parte de la historia de Francia en los Mundiales.

Deschamps está sonriente y orgulloso de pertenecer a este grupo y ser los campeones del mundo. Francia ha conseguido su segunda corona después de vencer a Croacia por 4-2, siendo eficaces en ataque, al marcar cuatro goles en seis ocasiones, y ser un bloque sólido atrás.

El técnico nacido en Bayona reconoce no haber "jugado un partido a un alto nivel, pero sí mostramos cualidades mentales, y además, marcamos cuatro goles. Nos merecimos ganar y levantar la Copa del Mundo. No siempre fue fácil, pero gannamos por lucha, competir y defender todos", recalcó Deschamps.

Esta generación francesa ha sumado su segunda estrella en su historia. A pesar de la juventud de muchos jugadores como Mbappe con 19 años de edad, y la media edad sea de 25 años, destacó el buen momento del fútbol francés siendo "hermoso y maravilloso". Además, subrayó la calidad de sus jugadores demostrado a lo largo de la competición: "Es un orgullo pertenecer a este equipo, son muy jóvenes pero lograron tener una mentalidad y estado de ánimo adecuados para el torneo", añadió.

Por último, repitió durante la rueda de prensa los errores en la final y estar dominados en la primera media hora de encuentro por Croacia: "Tuvimos imperfecciones durante la final, hoy no lo hicimos todo bien, pero mantuvimos la concentración y supimos tener la fortaleza necesaria en el Mundial para ganar. En la primera parte no hicimos mucho pero ganabamos 2-1. Igual no seremos unos campeones atractivos, pero se recordará a esta selección durante los próximos cuatro años", finalizó sus declaraciones el técnico francés.