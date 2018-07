Seattle saca un heroico empate

Google Plus

Atlanta no consiguió pasar del empate ante un equipo que se encuentra en plena reconstrucción. Durante la gran parte del encuentro el equipo local se mostró superior a su rival, pero en las postrimerías de la primera mitad, los Sounders consiguieron adelantarse en el marcador. En el inicio de la segunda parte, los locales consiguieron igualar el resultado y a pesar de jugar más de 30 minutos con superioridad numérica, no consiguió que los tres puntos se quedaran en su estadio.

Sorpresa visitante

Atlanta volvía a su estadio y desde el inicio demostró sus intenciones de querer llevarse el partido y ofrecer una nueva victoria a su afición. Esto generó que se hiciese con el control de la pelota y de manera constante buscase la portería de los Sounders. A pesar de la superioridad demostrada, no consiguió materializar esta en ocasiones manifiestas de gol, ya que no estuvo acertado en dar el último pase.

Poco a poco Seattle Sounders fue entrando en juego, aunque no fue capaz de llegar a portería gracias a la buena defensa que estaba realizando el conjunto local. Tanto fue así que en ningún momento lograron realizar un disparo bajo los tres palos.

Conforme fueron pasando los minutos, Atlanta United fue acercándose cada vez más a la portería defendida por Frei, que estaba comenzando a ver como el gol rondaba por encima de su cabeza. Gracias a Josef Martínez, los locales tuvieron un par de ocasiones en los que el disparo golpeó en el lateral de la red, dejando el efecto óptico de un posible gol.

A pocos minutos para la media hora, los locales tuvieron la ocasión más clara para haberse adelantado en el marcador. Un saque de esquina que Bruin erró al despejar y de no ser por la magnífica mano que sacó Frei, se hubiese anotado un gol en propia puerta.

Desde esta ocasión, el equipo visitante fue creciéndose con el paso de los minutos y consiguiendo mejores ocasiones que su rival, que pareció ir desapareciendo. Esta insistencia de los Sounders tuvo su recompensa en los minutos finales cuando le colegiado, con ayuda del VAR, señaló la pena máxima. Loderio, que estuvo desaparecido durante gran parte de lo que se llevaba de partido, fue el encargado de poner a su equipo por delante en el marcador.

Atlanta somete pero no vence

El inicio de la segunda mitad fue la esperada. Atlanta United realizó una variación en el esquema con el que trató de tener mayor presencia en el ataque para buscar el gol del empate. Este no tardó en llegar ya que a los tres minutos del inicio, Gressel colocó un centro en el punto de penal donde Martínez se elevó por encima de su defensor para de cabeza, mandar el balón al fondo de la red.

A pesar de anotar este gol, el equipo local no disminuyó el ritmo de juego y continuó asediando la portería de un conjunto como el ‘esmeralda’, que no daba abasto para rechazar todos los balones. Aunque los visitantes aprovecharon también este ritmo alto de juego para tener un par de llegadas sobre el área rival, provocando que estos no se despistaran de las labores defensivas.

Superada la hora de partido, un hecho cambió del desarrollo del mismo. McCrary vio la segunda tarjeta amarilla tras una dura entrada a González Pírez. Esto dejó a su equipo con un jugador menos a los Sounders con poco más de 30 minutos por disputarse.

Los minutos transcurrieron y el asedio sobre la meta visitante era absoluto. Cada llegada era más peligrosa que la anterior y en un saque de esquina, Atlanta United tuvo la mejor ocasión para haber hecho efectiva la remontada. González Pírez remató en la misma línea de gol un balón que golpeó en el travesaño y posteriormente el rechace de McCann fue sacado bajo palo por el guardameta.

El partido se acercaba al final y la ausencia del gol por parte de los locales hizo que sus acciones fuesen más imprecisas y eso les alejase aún más de su ansiado objetivo. El muro en el que se había convertido la defensa de Sounders estaba consiguiendo detener a uno de los mejores ataques de la competición.

En los últimos minutos, los locales se dedicaron a colgar balones al área rival a la desesperada, con la intención de lograr la victoria, pero les fue imposible superar a un rival, que a pesar de estar en inferioridad numérica, consiguió aguantar el empate.