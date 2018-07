El Liverpool no pasó del empate ante el Bury en su pretemporada

Google Plus

Jürgen Klopp y sus dirigidos se siguen preparando para lo que será la venidera temporada del campeonato inglés, en esta ocasión visitaron el Gigg Lane para enfrentarse al Bury de la League Two del fútbol de Inglaterra, partido que culminó en un empate sin goles.

El Liverpool no contó con sus jugadores estrella como Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino y Jordan Henderson, que aún están ausentes por su participación en el Mundial de fútbol, ni con su nueva contratación Xherdan Shaqiri que aún no está considerado para debutar con el equipo, de esta manera los "Reds" no pudieron seguir con su racha goleadora en esta pretemporada donde ya han marcado 10 goles en dos partidos disputados, siete tantos ante el Chester y tres contra el Tranmere.

Los delanteros Daniel Sturridge, Dominic Solanke y Divock Origi tuvieron en el Gigg Lane su oportunidad para encantar al alemán Jürgen Klopp pero no tuvieron la suerte necesaria de cara al gol.

Jürgen Klopp I Foto: Liverpool FC

Jürgen Klopp: "vi un poco más en la primera mitad que en la segunda mitad, pero ambos equipos tuvieron problemas y está bien".

El alemán también comentó sobre la forma en que sus jugadores tratan de impresionar en estos partidos de preparación, "no me impresionan al marcar ningún gol; si ves a alguien en una mejor posición, eso me impresiona mucho más"

El Fulham, West Ham, West Brom y Huddersfield también pusieron a rodar el balón en su pretemporada.

El Fulham disputó su segundo partido de preparación ante el Reading, encuentro que finalizó 0-0. De esta manera los dirigidos por Slaviša Jokanović mantienen su invicto en esta pretemporada antes de viajar el lunes a Francia para seguir con su preparación.

West Ham por su parte venció 0-1 al Wycombe con gol de Marko Arnautovic, siendo esta su primera victoria en la pretemporada ya que en su primer partido empataron sin goles ante el Winterthur de Suiza.

El West Brom también vio acción en su preparación para afrontar la temporada de la Championship y buscar volver a la Premier League, los "Baggies" derrotaron al Swindon Town en el County Ground por un marcador de 1-3 con goles de Jay Rodriguez, Kyle Edwards y Kyle Jameson en un encuentro que se dividió en dos mitades de una hora, donde el entrenador Darren Moore utilizó 22 jugadores.

Por su parte el Huddersfield Town salió derrotado y goleado 0-3 ante el Accrington en el Wham Stadium campeón de la pasada temporada de la League Two, en lo que fue su segundo partido de preparación.