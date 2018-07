Zlatko Dalic: "En una final de la Copa del Mundo no se pitan penaltis de ese tipo"

Google Plus

Llegó la esperada final en dónde las selecciones de Croacia y Francia disputarían la Copa del Mundo Rusia 2018, en dónde el marcador favoreció a los franceses con cuatro goles mientras que los croatas sólo se quedaron con dos tantos.

Zlato Dalic, técnico de la selección de Croacia, felicitó a Francia por su triunfo aunque no abundó mucho sobre el polémico tema del arbitraje comentando "Nunca comento el arbitraje y no quiero perder el tiempo en eso. Solo una cosa, en una final de la Copa del Mundo no se pitan penaltis de ese tipo. Pero en cualquier caso quiero con esto desmerecer la victoria de Francia", asumió el preparador de Croacia.

En cuánto al juego de sus seleccionados argumentó "En los primeros treinta minutos jugamos bien, Tuvimos el control hasta que nos metimos el primer gol en propia puerta y luego vino el penalti. En una final de copa del mundo es un gol que marca la situación", resumió.

Dalic, argumentó "Estamos tristes pero orgullosos. Hemos hecho un buen partido. Después del penalti fue bastante difícil para nosotros" y lamentó que la impresión que tuvo es que el triunfo podría haber sido para su equipo.

Es importante mencionar que el VAR fue una pieza fundamental en el juego, a lo que el técnico respondió "Sí quedará reflejado. El fútbol por desgracia es así. Francia no nos ha sorprendido en nada. Defendieron su ventaja y jugaron al contraataque. Tenemos dos aspectos de mala suerte, el autogol y un penalti de esa manera, con el VAR, estamos tristes pero tenemos que estar orgullosos si analizamos toda la Copa del Mundo. Cuando vemos lo que hemos hecho es para estar felices. Es un deporte y es la vida", añadió.

Cabe destacar que las palabras hacia sus seleccionados fueron conmovedoras y alentadoras "Dentro de un tiempo si todo va bien nos daremos cuenta de lo que realmente hemos hecho en Rusia. Y la gente en Croacia estará triste ahora, con dolor, pero eso dará paso al orgullo, quiero dar las gracias a los jugadores, hay que cree en ellos. Esto que logramos juntos fue fantástico. Estamos tristes porque no son campeones del Mundo. Pero si antes nos ofrecen ser subcampeones, tiempo atrás, nos hubiera parecido bien", asumió Dalic.

Sobre su futuro no quiso ahondar mucho, sólo respondió "Ahora no es momento de hablar de eso. Cuando lleguemos a Croacia veremos como queda todo", concluyó.

Sin duda es un Mundial histórico tanto para la selección de Croacia y para el país entero, ya que lograron llegar a la final de un Mundial por primera vez en la historia.