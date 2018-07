Resumen de la semana 20 en la MLS 2018: fenómenos extraños

Google Plus

Si por algo se caracteriza el soccer es por la cantidad de goles que pueden verse cada jornada. Sin embargo la vigésima semana de competición en la Major ha traído consigo dos empates a cero. Houston Dynamo y Colorado Rapids por un lado y Los Angeles FC y Portland Timbers por otro han sido los protagonistas de tan noble hazaña. Además, para rematar un fin de semana de fútbol un tanto extraño en Norteamérica, los Seattle Sounders rescataron un valioso punto en su visita al Mercedes-Benz Stadium. Uno de los peores equipos del oeste empatando en casa del líder de la Conferencia Este. Sin duda, hablamos de fenómenos extraños.

Conferencia Este: recortando distancias

El tropiezo de Atlanta United frente a los Sounders ha sido aprovechado por New York City y New York Red Bulls para recortar distancias en la lucha por el liderato. A pesar de las numerosas bajas, los 'Citizens' se impusieron a Columbus Crew con sendos tantos de Jesús Medina y Anton Tinnerholm en los compases finales del choque. Por su parte, los pupilos de Chris Armas vencieron por tres goles a dos a un Sporting Kansas City en caída libre. No hay tregua.

En la parte baja de la tabla cabe destacar la victoria de Orlando City frente a Toronto FC. Importantísimos tres puntos que sitúan a 'The Lions' a solo cinco puntos de los puestos de playoff, al tiempo que hunden a un Toronto FC totalmente irreconocible.

Conferencia Oeste: todo es posible

FC Dallas continúa, una semana más, al frente de la Conferencia Este después de derrotar con contundencia a Chicago Fire. Si a ello le sumamos el empate entre Los Angeles FC y los Portland Timbers y la derrota de Sporting Kansas City, el resultado es una jornada redonda para la franquicia texana.

Real Salt Lake y LA Galaxy completan la parte alta de la clasificación, seguidos muy de cerca por Houston Dynamo y Vancouver Whitecaps.

Resultados MLS Semana 20

LOCAL Resultado VISITANTE New York City FC 3 - 0 Montreal Impact Chicago Fire 3 - 4 Philadelphia Union New York Red Bulls 3 - 2 Sporting Kansas City New York City FC 2 - 0 Columbus Crew SC Montreal Impact 2 - 0 San Jose Earthquakes New England Revolution 2 - 3 Los Angeles Galaxy FC Dallas 3 - 1 Chicago Fire DC United 3 - 1 Vancouver Whitecaps FC Minnesota United FC 3 - 2 Real Salt Lake Orlando City SC 2 - 1 Toronto FC Colorado Rapids 2 - 2 Houston Dynamo Atlanta United FC 1 - 1 Seattle Sounders FC Los Angeles FC 0 - 0 Portland Timbers

Clasificación MLS Semana 20