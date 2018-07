Once de la Semana 20: el científico del gol y la revolución de la parte baja

Google Plus

La semana 20 de la Major League Soccer en esta temporada 2018 ha dejado varias novedades respecto a lo que venía siendo habitual en el once de cada semana. Si bien en las últimas semanas el once ha sido ocupado por jugadores de los líderes de conferencia, en esta jornada se han colado varios jugadores que no venían siendo habituales. Es el caso de Ford, de Colorado Rapids, o de Arriola, el jugador de DC United.

Esta semana ha servido para volver a ilusionar a más de una hinchada, es el caso, por ejemplo, de DC United. El equipo venía enlazando una desastrosa racha de resultados, pero tras la llegada de Wayne Rooney y tras la ilusión por estrenar el nuevo estadio (Audi Field), el equipo ha sacado fuerzas y acabó ganando por 3-1 a los Vancouver Whitecaps en el que fue el debut de la leyenda inglesa. Wayne Rooney, a pesar de no ocupar ninguna posición en la delantera, fue uno de los protagonistas en la victoria de DC United con una asistencia.

El debut de Rooney ha sido ocupado todos los focos en esta Semana 20.

Un jugador que se ha ido ganando la oportunidad de liderar el 11 de la Semana ha sido Quintero. El jugador de Minnesota volvió a ofrecer una fantástica actuación con un golazo muy parecido al que consiguió ante Toronto. Además, sus dos asistencias fueron clave para la victoria de Minnesota United ante Real Salt Lake. El partido era muy importante para las aspiraciones de playoff del equipo y el jugador supo responder a las necesidades de Los Loons.

Extraordinario fue también el partido de Dwyer, el jugador de Orlando City, se reencontró con el gol ante un Toronto que continúa su estrepitosa caída libre. Por otro lado, New York City ha logrado colocar a dos jugadores defensivos tras su victoria (una vez más como local) ante Columbus Crew. A la otra orilla del río Hudson, encontramos al joven Rzatkowski, el jugador marcó un buen gol ante Sporting de Kansas City en una victoria importante de Los Bulls.

11 Semana 20. Fuente: MLS

Once de la Semana

Johnson: Otra vez fundamental para los Citizens, el jugador volvió a dejar su portería a 0, dándole así la oportunidad a su equipo de conseguir la victoria con la tranquilidad de que su portería está a buen resguardo.

Ford: La actuación defensiva de Colorado Rapids, y en especial de Ford, permitieron amarrar un empate ante Houston Dynamo, alejando un poco más al rival por los playoff y aprovechando las derrota de sus perseguidores para acercarse.

Ziegler: Protagonista en el partido de FC Dallas, el jugador fue un auténtico muro para Chicago Fire. Además, el jugador demostró tener categoría para salir con el balón jugado. El jugador acabó cerrando la cuenta goleadora de FC Dallas transformando un penalti.

Callens: Otra vez la portería a 0 por parte por parte de New York City. Ya no es casualidad. El jugador lleva tiempo jugando a un gran nivel, y otra vez, fue un auténtico quitanieves que trabajó 90 minutos en el Yankee Stadium.

Pontius: Muy buen partido del jugador de LA Galaxy, abrió y cerró el partido en una increíble remontada ante New England Revolution, que además dejó a LA Galaxy durmiendo en playoff.

Arriola: Dos goles del jugador fueron suficientes para traer la confianza de nuevo a la capital. DC United empieza su remontada hacia los playoff y Arriola ha puesto la primera piedra.

Chara: El jugador dio una autentico recital ofensivo y defensivo en casa del todopoderoso LAFC. Chara se hizo enorme en al Banc of California y acabó dominando el centro del campo. Portland se quedó sin el premio final.

Rzatkowski: El joven jugador fue imprescindible para la victoria de New York Red Bulls ante Sporting de Kansas City. Dos golazos del joven jugador hicieron disfrutar al Red Bull arena.

Piatti: De nuevo Piatti. Esta vez ya no es sorpresa. El jugador se ha echado a las espaldas a un Montreal Impact que depende en gran medida del potrero argentino. Gol y partidazo.

Dwyer: El jugador inglés resucitó e hizo resucitar a Orlando City en una importantísima victoria ante Toronto. Un buen gol del delantero de Orlando hizo recuperar las buenas sensaciones de principio de temporada.

Quintero: Un nuevo golazo del jugador y dos asistencias le dieron la victoria a Minnesota United. El equipo se siente cómodo jugando como local, y parte de esa comodidad viene servida en bandeja por el Científico del Gol. Darwin Quintero se ha hecho grande en Minnesota.

El entrenador de la semana ha sido Torrent, tras su buen planteamiento ante Columbus Crew. En el banquillo están Miller (LAFC), Nouhou (Seattle Sounders), Stieber (DC United), Medina (New York Ciy), Lewic (New York City), Alessandrini (LA Galaxy), Burke (Philadelphia Union).