Amrabat inicia una nueva aventura

Una vez concluida la máxima cita orbital en la que Francia se consagró campeona el pasado domingo, la bolsa de jugadores empieza a moverse, algunos nombres rutilantes ya cambiaron de equipo como son los casos de Cristiano Ronaldo, el cual fichó por la Juventus o del suizo Xherdan Shaqiri reciente fichaje del Liverpool.

Pero también existen otros casos de fichajes que por no ser tan rutilantes no se hablan mucho, este es el caso del marroquí Nordin Amrabat, jugador de 31 años propiedad del Watford, que la pasada temporada defendió la camiseta del Leganés de la primera división española. Ahora al regresar a su club y ver que no iba a entrar en los planes del entrenador Javi Gracia, Amrabat ha preferido dar un paso al costado, desvincularse del club y buscar nuevos horizontes esta vez en el fútbol de Arabia Saudí, el Al-Nassr de la primera división de Arabia, será su nuevo club.

Así las cosas, el futbolista nacido en Holanda, de ascendencia marroquí, se marcha por las próximas tres temporadas y recibirá 3 millones de euros por cada una de las tres campañas que defienda los colores del equipo árabe. Además de esto será la séptima camiseta que defienda Amrabat durante su carrera deportiva, pues defendió los colores del VVV-Venlo y PSV Eindhoven en Holanda donde inició su carrera, después jugó en el Galatasaray de Turquía, para después ir a España a jugar con el Málaga, de allí pasó al Watford a cambio de 8.4 millones de euros en la temporada 2015-2016. La temporada pasada estuvo en el Leganés donde disputó 35 encuentros y anotó 3 goles para ahora marcharse a jugar con el Al-Nassr.

Feliz por el traspaso

Por ahora Amrabat se encuentra en vacaciones, tras disputar el mundial de Rusia con su selección, donde conformaron el grupo B junto a España, Portugal e Irán y donde solo lograron conseguir un punto producto de un empate con los españoles durante su despedida de la cita orbital.

Sin embargo, el futbolista en sus redes sociales se refirió al traspaso al fútbol árabe: “Estoy feliz y nervioso ante mi nueva aventura. Espero encontrarme ya con esos geniales aficionados del Al-Nassr", escribió en sus perfiles oficiales Amrabat.