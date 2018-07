Kingsley Coman quiere recuperar su importancia en el Bayern

Google Plus

Los siete goles y ocho asistencias que sumaba Kingsley Coman hasta el mes de febrero hacían presagiar que el extremo del Bayern Múnich tendría un verano espectacular, especialmente viendo la fuerza de la selección francesas para el Mundial que acabaron ganado. Sin embargo, la rotura de ligamentos de su tobillo le obligó a parar la marcha y, también, le impidió hacer parte de la convocatoria de Deschamps para ir a Rusia.

El extremo era regular en las citas internacionales con su país, pero por culpa de la lesión que lo alejó de los terrenos desde febrero hasta la final de Copa que perdió su equipo, el jugador no pudo tener la continuidad y rendimiento necesario para hacer parte de la gran fiesta. No obstante, Coman no agacha la cabeza. Sabe que si recupera el nivel que tenía antes de lesionarse, podrá volver pronto a hacer parte de la selección gala y, por supuesto, volverse indispensable en la formación del Bayern Múnich.

Para conseguir lo segundo, el exjugador de la Juventus tendrá que convencer a su nuevo entrenador de que está listo para jugar y de que, por sus capacidades y cualidades, merece ser tenido en cuenta.

Coman, Gnabry y Ribéry en los entrenamientos del Bayern | Foto: @FCBayern

Adicionalmente, Coman es ambicioso y optimista de cara a la nueva temporada, pues, además de su objetivo individual, sabe que el objetivo del equipo debe ser alto e importante. En este sentido, el francés declaró que “el título de la Champions League es su gran objetivo”, un título que le es esquivo al equipo muniqués desde el año 2013 cuando derrotaron al Borussia Dortmund en Wembley.

Aunque esta afirmación pueda parecer demasiado, Coman es consciente de que el Bayern tiene un equipo realmente potente, que tiene “una buena combinación” de jugadores de experiencia y jugadores jóvenes. La sapiencia de jugadores como Robben, Ribéry, Lewandowski, Hummels o Neuer se puede mezclar de gran manera con la juventud de Gnabry, Goretzka, Kimmich o el mismo Coman.