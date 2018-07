Maurizio Sarri: "La Premier League es más fuerte que la Serie A"

Maurizio Sarri fue confirmado como el nuevo entrenador de Chelsea solo unos días atrás, pero hoy fue momento de la presentación oficial en conferencia de prensa, donde fue consultado por el mercado de fichajes, su pasado en Napoli y su objetivo de cara a una dura temporada para los ‘Blues’, en la que no competirán por UEFA Champions League.

Al comenzar la conferencia, Sarri se mostró risueño sobre su bajo nivel de inglés y pidió disculpas anticipadas: “Es un placer para mi estar aquí, en la Premier League, la mejor competencia en el mundo. Debo pedir disculpas porque mi inglés no es muy bueno, no quiero decir nada equivocado así que prefiero responder en italiano. Confío en poder hablar en inglés en las próximas semanas.”

Dirigir en Inglaterra

“Este es un desafío difícil pero fascinante. Aquí están los mejores entrenadores y jugadores de todo el mundo. La Premier League es más fuerte que la Serie A, la cual es tácticamente difícil, pero aquí hay jugadores más fuertes,” añadió.

Consultado sobre la posibilidad de perder a varios jugadores en el mercado de fichajes actual, comentó que “claramente nos gustaría mantener a los jugadores más fuertes. Esto es lo que cualquier entrenador y club quiere hacer, pero tendremos que ver cómo avanza el mercado de transferencias en los siguientes días. Soy más un entrenador de campo que un entrenador general, me aburren los mercados de fichajes”.

Específicamente sobre Eden Hazard, de quien los últimos rumores señalan que está a un paso de convertirse en jugador del Real Madrid, Sarri confesó que “Hazard es un jugador de nivel muy alto. Creo que es uno de los top dos o tres en Europa. Obviamente me gustaría divertirme en el campo con él, porque eso significaría que seremos muy competitivos”.

Mourinho vs Guardiola

Obviamente, Sarri no pudo esquivar la comparación de la gran disputa que hay en la Premier League entre José Mourinho y Pep Guardiola: “Mourinho ha ganado todo, eso es suficiente para un entrenador. Alguien como él no necesita ninguna descripción, estamos hablando de un entrenador de nivel mundial. Mi filosofía de juego es más cercana a Guardiola, pero respeto a ambos.”

“Guardiola es un campeón, un genio, es difícil de explicarlo. En su primer año tuvo algunas dificultados. Sin embargo, creo que 100 puntos en la Premier League es extraordinario, algo que quizás no pueda ser repetido,” admitió el entrenador italiano, quien hasta se animó a bromear sobre la recordada presentación de Mourinho al llegar a Chelsea, cuando pidió que lo llamen ‘The Special One’: “Me gustaría que me llamen Maurizio, solo Maurizio.”

La conferencia se puso mucho más seria al llegar el momento de hablar de las polémicas que ha atravesado Sarri en los últimos años, especialmente por comentarios homofóbicos: “La gente comete errores. Uno de esos errores fue hecho cuando estaba furioso, el otro ni siquiera fue un error porque ocurrió con una periodista con la que compartimos bromas durante tres años. Fue malinterpretado.”

“Los que me conocen no pueden definirme de esa manera, ni homofóbico, sexista o racista. Soy una persona extremadamente abierta. Confío en poder mostrarles eso mientras trabaje y viva aquí,” continuó el ex Napoli.

Los objetivos planteados

Respecto del rumor de que su contrato ya estaba negociado desde antes que concluyera la temporada anterior, Sarri aseguró: “Hasta unos días atrás no había hablado con el club. Sabía que podía haber un interés, pero no estaba seguro. Entonces conocí a los miembros del club al final de la semana. No me pidieron nada, solo quieren construir una temporada en la que seamos competitivos en todas las competencias.”

“Tenemos que llegar a marzo o abril en todas las competencias, entonces veremos si queremos tener objetivos más específicos,” continuó el entrenador italiano, quien también admitió que “no puedo decir nombres porque no sé quiénes son estas personas. Hablé con los directivos y les expresé que falta un poco de calidad en nuestro centro para un tipo de juego, sin embargo, al final del período de transferencias decidiré cuál es el estilo que mejor se adapta a nuestra plantilla.”

Por último, Sarri confesó: “Mi objetivo es divertirnos y ser competitivos en todas las competencias hasta final de temporada. En la vida, el mayor regalo que puedes recibir es tener diversión mientras haces tu trabajo.”