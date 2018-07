US Open Cup: Los favoritos, a semifinales

Google Plus

Los enfrentamientos en estos Cuartos de Final de la edición 2018 de la US Open Cup no han traído las sorpresas que venía siendo habitual en eliminatorias anteriores. Los ojos estaban puestos sobre el equipo participante de la USL que aún luchaba con los grandes de la Major League Soccer, pero finalmente Louisville City perdió ante Chicago Fire con un contundente 4-0.

La U.S Open Cup engloba a más de 100 equipos desde el principio de la competición. De ahí su gran importancia para el conjunto de equipos que participan en categorías amateur, o también en la segunda categoría del fútbol americano.

Mapa de la U.S. Open Cup 2018. Fuente: US Soccer

El sorteo de las Semifinales y el estadio donde se disputará la final se realizará durante el día de hoy.

Un poco de historia

Podríamos entender a la U.S. Open Cup como la competición de la Federación. En España sería la Copa del Rey, en Francia la Copa de Liga o la famosa FA CUP. Salvando las distancias, el sistema de competición es el mismo.

Trofeo U.S. Open Cup. Fuente: US Soccer

El torneo viene siendo organizado por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer). En ella, participan todos los clubes afiliados, profesionales, amateur, y de la Major League Soccer. De ahí, la expectación que genera entre los equipos más pequeños, aunque, como es de esperar, casi siempre los equipos de la MLS han acabado llevándose el torneo. Sin embargo, al ser los partidos a un único partido, permite varias gestas importantes que quedarán en la memória de aquellos equipos más pequeños.

Nashville SC, Louisville City, Sacramento Republic derrotaron a equipos MLS en anteriores eliminatorias.

El torneo fue fundado en 1914. El torneo es de tal antigüedad que, de hecho, es el más antiguo de los Estados Unidos. Hasta hace relativamente pocos años, el ganador de la Copa no tenía otro incentivo a parte del propio orgullo de haber levantado la copa. Todo ello cambió en 2008 cuando se introdujo la norma de que el campeón de la U.S Open Cup clasificaría directamente a la Champions de Concacaf. El primer equipo en acceder directamente fue el New England Revolution.

La MLS domina las semifinales

Quizás era el partido más esperado por parte de aquellos más morbosos. El partido entre Chicago Fire y Louisville City suponía una posibilidad real de que un equipo de la USL clasificara para semifinales. Sin embargo, no fue así. Una primera parte con 25 minutos buenos fueron suficientes para que Chicago pusiera pie y medio en semifinales. Nikolic y Katai, abrieron el marcador en los primeros 45 minutos. Ya en la segunda mitad, Campos y Collier dieron la puntilla al partido. Resultado de 4-0 para Chicago Fire.

Ajustado fue también el resultado para Philadelphia Union ante Orlando City. La franquicia de Orlando City no fue capaz de empatar un partido que en el minuto 4 ya empezó perdiendo. Parece ser que Orlando City guardó fuerzas para su dura batalla en la fase regular de la MLS. Philadelphia Union acabó ganando 1-0.

Con más goles obtuvo su pasaporte hacia semifinales Houston Dynamo. El equipo texano venció a Sporting Kansas City en un emocionante partido. El conjunto visitante, Kansas City, se adelantó en el marcador en los primeros suspiros del partido, pero cerca del descanso Houston Dynamo empataba el partido. La segunda parte fue un dominio por parte de los locales. El partido acabó con un resultado de 4-2 a favor de Houston tras un gol en el minuto 93 que solo sirvió para maquillar el resultado por parte de Sporting de Kansas City.

Carlos Vela en LAFC. Fuente: LAFC

La nueva franquicia de Los Ángeles conquistó una victoria tan merecida como sufrida en el Banc of California Stadium. Si bien es verdad que el partido empezó con un guión inmejorable para LAFC tras dos goles en los minutos 33 y 38, las cosas parecieron complicarse en la segunda parte tras la asombrosa debilidad defensiva que mostró el equipo. Sin embargo, todo quedó en un mero espejismo por parte de Portland Timbers, que siempre fue detrás de LAFC en el marcador. Carlos Vela marcó su primer gol con el equipo tras su vuelta de Rusia 2018. El partido acabó con un resultado de 3-2 a favor de LAFC.