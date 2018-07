La lesión de Oxlade-Chamberlain se alargará toda la temporada

Google Plus

Klopp anunció ayer que la lesión de Alex Oxlade-Chamberlain será más extensa de lo previsto para los aficionados. Así lo ha transmitido Jürgen Klopp y la página oficial del club. La rotura de ligamentos en su rodilla, sufrida en la ida de Champions frente a la Roma, le alejarán del césped prácticamente toda la temporada. Un comunicado que no se hizo inmediatamente por petición del mismo jugador para no "eclipsar el final de temporada" que estaba realizando el equipo inglés.

El entrenador red señaló ayer como el "momento apropiado para decirle a la gente que la próxima temporada 'Ox' se centrará en la recuperación y la rehabilitación". El club ya conocía incluso días después la gravedad que podrían acarrear los hechos y la operación, la cual salió con completo éxito. Para alejar cualquier tipo de presión sobre el jugador, el club ha decidido revelarlo 2 meses después. "No ha habido cambios ni retrocesos; está exactamente en el calendario que esperábamos y planeábamos. Ahora estamos dando más detalles públicamente".

Lesión de de Oxlade-Chamberlain | Instagram de Oxlade-Chamberlain

"La verdad del asunto es que estamos preparando esta temporada sabiendo que no estará con nosotros en el terreno de juego para los partidos importantes .

Klopp también tuvo unas palabras de cariño para el gran fichaje del verano pasado. El técnico le tildó de "importante", "valioso", y "como uno de los artistas más destacados del fútbol europeo en este momento". Por ello, su recuperación se está realizando con total paciencia y con el debido tiempo, aunque declaró "no poder esperar" para tenerlo de nuevo a su disposición. A nivel personal, le caracterizó por "ser una persona extraordinariamente buena y alguien que incluso cuando no juega es parte integral del latido del corazón de Melwood".

El ex gunner se vio obligado a renunciar a su participación en la parte más decisiva del año: las semifinales de Champions, la consecuente final en Kiev, y a todo un mundial en Rusia. No es la primera vez que le ocurre. Por la misma causa, tampoco pudo jugar el Mundial de 2014 y la Eurocopa de 2016. Un jugador al que las lesiones no le dejan explotar definitivamente.