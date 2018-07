Guerra en el Río de la Plata

La novela de Marcelo Saracchi y la disputa entre sus últimos dos clubes comenzó tras su transferencia a la Bundesliga, el jugador de 20 años fue transferido en el comienzo de este periodo de pases hacia el Red Bull Leipzig por una suma de 12 millones de euros.



El lateral izquierdo duró solamente un año en River Plate tras un gran semestre, este anteriormente había sido vendido por Danubio en una suma de 2.5 millones de dólares por el 90% del pase, el 10% restante pertenece para el danubiano.

El pago acordado entre ambas instituciones debía ser en cuotas cada seis meses.

Marcelo Saracchi en Danubio. Fuente: Danubio Oficial

Tras la transacción del lateral izquierdo uruguayo a Alemania, ambos clubes están en conflicto, desde el equipo franjeado reclaman la suma de 300 mil dólares de una de las cuotas que no fue paga en su totalidad en el mes de febrero, sumado a que aún no han recibido el diez por ciento acordado de la venta al conjunto de Leipzig desde el club millonario.

En agosto los argentinos deberán pagar la última cuota del jugador que es de 600 mil dólares, el presidente Leonardo Goicoechea aseguró que irán a la FIFA ya que habían acordado esta situación en varias ocasiones y en la que jamás pensó que un club con la historia del equipo argentino se manejaría de esta forma.

Marcelo Saracchi fue formado en Danubio con el que jugó 57 partidos, sumó 3 goles y 8 asistencias en la máxima categoría del fútbol uruguayo, tras su pase en agosto del año 2017 a River Plate fue participe en 28 partidos en los que no pudo convertir, pese a eso fue uno de los jugadores destacados campeones de la Copa Sudamericana con el conjunto de Nuñez.



Además de momento “Chelo” no ha debutado con la absoluta de Uruguay pero si fue parte del proceso de selecciones juveniles Sub 17 y Sub 20 con la que obtuvo el Sudamericano Sub 20 y el cuarto puesto en el Mundial de dicha categoría.