Previa New York Red Bulls–New England Revolution: partido decisivo para ambos conjuntos

Este partido marcará el futuro de ambos equipos. Si bien es cierto que ambos conjuntos mantienen una buena posición respecto a las previsiones que ambos tenían en mente antes de empezar la temporada, también lo es que la memoria en el fútbol suele ser bastante débil. A estas alturas de temporada, ambos conjuntos quieren aferrarse a una posición con la que soñaban a principio de temporada. Diferentes aspiraciones, misma necesidad. Uno de los dos perderá la posibilidad de llegar más lejos, otro, seguirá en el ring esperando por otro asalto más. El empate no vale a nadie.

Atlanta, New York City y New York Red Bulls están protagonizando una de las mayores luchas vista por el liderato

La lucha por el liderato en la Conferencia Este está siendo tremendamente disputada, Atlanta United, New York City y New York Red Bulls mantienen un pulso del que parece que ninguno da su brazo a torcer. Una victoria de New York Red Bulls le permitiría seguir aspirando a la primera posición de la Conferencia Este y, por supuesto, darle la puntilla a New England Revolution, que encabeza el tren de cola en la lucha por aspiraciones mayores. El equipo de Nueva York tiene en cuenta que mantiene una diferencia negativa de 3 partidos respecto a Atlanta United y New York City.

New York Red Bulls en la temporada 2018. Fuente: MLS

Importante también es la lucha que están protagonizando los equipos que luchan por las preciadas posiciones de playoffs. Columbus Crew, New England Revolution, Montreal impact, Philadelphia Union e incluso Chicago Fire y Orlando City mantienen esperanzas por poder entrar en posiciones de playoffs. Apenas 6 puntos separan a un equipo del otro.

En la última posición de la Conferencia Este está ubicado DC United. El equipo, con 14 puntos, tiene por delante 15 partidos como local. No sería ninguna locura que la franquicia que fichó a Rooney pueda llegar a competir por playoffs.

New York Red Bulls, cada vez más fuertes como locales

Tras su épica victoria ante Sporting Kansas City, el equipo de Nueva York luchará por mantener sus buenos resultados como locales.

Chris Armas disfrutó de su primera victoria como manager general del equipo

El Red Bull Arena se ha convertido en un auténtico castillo muy difícil de conquistar. Este sábado recibe a un New England Revolution que no acaban de funcionar como visitante. El encuentro del sábado será el segundo partido que ambos conjuntos han disputado entre sí. New England Revolution venció a los Bulls como local en el Gillete Stadium.

El equipo necesitaba un golpe de moral tras su dolorosa derrota contra New York City en los últimos minutos del partido. El equipo confía en el buen estado de forma de Wright-Phillips, el cual viene de marcar en su anterior partido.

Marc Rzatkowski en New York Red Bulls. Fuente: NYRB

Por otro lado, el joven jugador Marc Rzatkowski fue fundamental en la victoria de New York Red Bulls tras sus dos goles. Armas se muestra muy contento con el rendimiento del jugador.

New England Revolution busca cambiar su dinámica como visitante

Buscarán mantener su portería a cero. Los últimos partidos del equipo no han dejado buenas sensaciones, y es que sus derrotas ante LA Galaxy y Minnesota United han sembrado las dudas entre el cuerpo técnico.

Brad Friedel: ‘’Tenemos que mejorar el aspecto defensivo''

Los resultados del equipo como visitante en el Red Bull Arena no se pueden considerar buenos. Han perdido en ocho de sus nueve visitas. Además, tampoco parece el mejor momento para frenar la sangría defensiva, ya que 2.2 son los goles que los Bulls promedian por encuentro.

New England Revolution en la temporada 2018. Fuente: MLS

El equipo se aferra al último partido contra New York Red Bulls. Los Revs ganaron 2-1 con un muy buen partido de Fagundez que hizo disfrutar al Gillette Stadium.

Alineaciones previstas