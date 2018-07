Previa Minnesota United-LAFC: los Loons, a por la épica

Google Plus

Tras conseguir una importante victoria frente a New England Revolution y previamente hacer lo mismo ante Real Salt Lake, esta vez Minnesota United tendrá un desafío mayor. Reciben a la nueva franquicia de Los Ángeles. El equipo de Carlos Vela, el bueno de Diomandé, Blessing y compañía, visitará el feudo de los Loons. El TFC Bank Stadium será protagonista del segundo partido de Minnesota United y LAFC. En el primer partido, LAFC consiguió la victoria en un partido en el cual los visitantes dieron la cara.

Primer enfrentamiento LAFC - MNUFC. Fuente: MLS Soccer

La realidad es que ambos equipos vienen en un buen estado de forma y con la confianza por las nubes. Además de las dos victorias consecutivas de Minnesota United, importantes son también las nueve jornadas consecutivas que LAFC lleva sin ceder un partido. El conjunto de Los Ángeles juega a un nivel muy alto. El equipo está presente en las semifinales de la US Open Cup tras vencer a Portland Timbers.

A estas alturas de la temporada, todos los partidos son muy importantes. Ambos equipos tienen unos objetivos que tienen ilusión de cumplir. En el caso de LAFC, una victoria les pondría en bandeja el asalto a la primera plaza que actualmente ocupa un FC Dallas que parece aguantar la presión de forma notable. Por otro lado, Minnesota United ha conseguido dos importantes victorias que le meten de lleno por la lucha de posiciones de playoffs. Los Loons ilusionan a una afición que empieza a creer que la gesta es posible.

Los Loons fijan su objetivo

No hay marcha atrás. Si hace escasas semanas el equipo parecía destinado a repetir la posición que consiguió el año pasado, ahora todo ha cambiado. El equipo lleva jugando a un buen nivel desde hace varios partidos. De hecho, incluso parecen sentirse muy cómodos jugando como locales. Será el calor de la afición o será el fichaje de Quintero, es indiferente, lo importante es que Minnesota United únicamente debe aspirar a playoffs. Christian Ramírez ha vuelto y Quintero nunca se fue.

Darwin Quintero en el TFC Stadium. Fuente: MNUFC

Adrian Heth: ‘’Estoy muy contento con el gran esfuerzo del equipo, sumamos los tres puntos y eso es lo más importante''

Ambos jugadores fueron los protagonistas en el anterior partido con dos goles que sirvieron para vencer a New England Revolution. Ramírez se reencontró con el gol tras un buen remate en el cual el portero no pudo hacer nada. Minnesota se fue el descanso con muy buenas sensaciones. Si algo se le pide a un equipo que no juega especialmente bien, es que se deje la piel en el campo. Pues bien, Minnesota United lleva luchando varios partidos y la verdad es que les está funcionando. De hecho, el propio entrenador destacó esta característica de sus jugadores. Además, se mostró contento con el rendimiento de los delanteros.

El partido de Shuttleworth, portero de Minnesota United, merece una medalla a la eficacia, pues su trabajo en el partido de Minnesota United fue especialmente importante para la consecución de la segunda victoria consecutiva.

Shuttleworth en su partido contra Orlando City. Fuente: MNUFC

El equipo ha conseguido su racha más larga de victorias en la Major League Soccer. Ha anotado nueve goles en los últimos tres partidos. El jugador que más apariciones que conseguido ha sido Darwin Quintero, que ya promedia 1,1 goles por partido.

LAFC continua su lucha por el liderato

La primera temporada de LAFC en la Major League Soccer está siendo sencillamente espectacular. El equipo no solo consigue buenos resultados, sino que también juega a un gran nivel. Especialmente acertado está el mexicano Carlos Vela, pues el jugador ha parecido ocupar la posición del '10' y repartir juego. Diomandé, por su parte, se destapó como goleador en la escapada mundialista de Carlos Vela.

Diomandé en LAFC. Fuente: LAFC

Se trata de un equipo que logra meter muchos goles, pero que también encaja muchos. En particular fuera de casa, donde LAFC suele encajar una media de 2,5 goles por partido. En el partido contra Houston Dynamo, el equipo dejó escapar una renta de 2 goles en el tiempo de descuento.

Bob Bradley: "Los muchachos saben que debemos mejorar en algunos aspectos"

Poner algún pero a la temporada de LAFC es muy difícil. El equipo está muy cerca de conseguir el liderato en la Conferencia Oeste y además está a las puertas de ganar su primera participación en la US Open Cup, el cual sería muy importante para entrar directamente a la Champions de Concacaf. Sin embargo, el equipo ha mostrado ciertas debilidades defensivas y de concentración que, como quien conoce la Major League Soccer sabe, podrían hacerse muy grandes en un playoff.

