Plattenhardt: ''Me alegraría seguir en la selección''

Marvin Plattenhardt ha regresado a los entrenamientos con el Hertha ''bien recuperado'', según comentó al medio Kicker. El lateral izquierdo fue convocado por Joachim Löw para disputar el Mundial Rusia 2018, y tras la eliminación en fase de grupos, regresó a Alemania para reflexionar y analizar las ofertas que han llegado por él en este mercado.

Según el periódico, los equipos de Premier League son los mayormente interesados en la contratación del defensor. Everton, Bournemouth y Huddersfield Town se acercaron a la directiva del Hertha durante las ultimas semanas en busca de un arreglo. De todos modos, el club alemán se ha encargado de dificultar su salida en 2017 con una extensión del vínculo del jugador, la cual vence en 2023 y asciende a más de 20 millones de euros.

''Cuando uno lee cosas por el estilo, ya se siente honrado y recibe la confirmación de todo, lo que no puedo decir porque yo no lo sé", expresó Plattenhardt y continuó: "Simplemente aquí estoy aquí y me gusta estarlo, creo que será así en las próximas semanas y meses''.

El Mundial, una meta cumplida

''Para mí, un sueño de la infancia se hizo realidad en Rusia, la Copa del Mundo solía verla frente al televisor, esta vez me permitieron jugar con el balón en vivo e incluso tocarlo, lo cual es una gran obra", comentó el lateral derecho, quien remplazó a Jonas Héctor en la defensa y vio minutos por primera vez en la competición durante el encuentro ante México (derrota 1-0). "Me alegraría si todavía estoy aquí", continuó.

Con respecto a la temprana eliminación de la selección, Plattenhardt dijo que "deben disculparse con los fanáticos en Alemania. Los jugadores tenemos mucha más calidad y podríamos haber hecho mucho más con eso, pero no hemos hecho lo correcto en el campo". Para él, la labor del técnico no fue un factor negativo en el juego y calificó lo realizado por Löw como algo muy bueno: "Lo que ha hecho en los últimos años es mucho trabajo, por lo que se debe mostrar respeto".