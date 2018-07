Nuevos uniformes, misma pasión

Google Plus

Un año más, la liga inglesa vuelve repleta de novedades en las indumentarias de sus clubes. Llega la hora de examinar con todo detalle cada una de ellas.

Equipos de Champions

Manchester City

El campeón de la última edición incorpora a su camiseta, sumados al azul celeste clásico, las franjas en las mangas en azul marino y el botón en el cuello. El brazo izquierdo contará con la marca Nexen tire. El pantalón abandonará la franja azul para ser completamente blanco, y las medias adquirirán una tonalidad más oscura, con una línea más clara, desapareciendo la morada que destacaba el año pasado. Un modelo que no revolucionará la tradición citizen, pero sí modernizará con la plantilla Nike Fast Fit Vaporknit. Dicha marca se mantendrá un año más como la que vista al club. También permanecerá la empresa Etihad Airways como sponsor.

Leroy Sané | mancity.com

Kevin de Bruyne | mancity.com

La segunda equipación será algo más llamativa. Del granate del año pasado, los de Manchester pasarán a usar el negro, combinándolo con rayas en color azul claro y, la novedad, un verde fluorescente, que también se adueñará de las calcetas.

Camiseta visitante del Manchester City 2019 | mancitycore.com

Manchester United

El equipo de José Mourinho vuelve a darle al negro un gran protagonismo. Sí, este año ha dejado de lado el blanco para sustituirlo por un tono más oscuro. Una apuesta bastante arriesgada, ya que sus aficionados acostumbran a ver la indumentaria con pantalones blancos, salvo en ocasiones esporádicas. De la camiseta, destacar las múltiples franjas, que alternan diferentes tonalidades de rojo, para que en la parte inferior lo hagan de la misma manera las de color negro. Las medias, de arriba abajo, siguen un modelo inverso al de la camiseta: la parte de arriba negra y la de abajo roja. Según su web en español, "rinde tributo a los trabajadores ferroviarios que fundaron el club hace 140 años".

Romelu Lukaku | Twitter del Manchester United

Camiseta del Manchester United 2019 | Footy Headlines

Los Red Devils han hecho oficial solo la primera equipación, pero Footy Headlines, portal especializado en este tema, ya ha revelado como vestirán de visitante en la temporada 2018-19 .

La segunda equipación será rosa, algo inusual. Los diablos rojos vestirán por primera vez en su historia de este color. Las rayas adidas usarán otra tonalidad al de la camiseta, mientras que el logo de la marca y el escudo, en una versión monocromática, irán en negro. Chevrolet seguirá siendo la marca publicitaria en el centro de la camiseta. Según la misma página, su origen podrín estar en el resultado de la mezcla del rojo y el gris de la pasada campaña.

Camiseta visitante del Manchester United 2019 | Footy Headlines

Camiseta visitante del Manchester United 2019 | Footy Headlines

Tottenham Hotspur

El tercer clasificado de la Premier vuelve con dos equipaciones con modificaciones mínimas. Tanto debe haber gustado la primera equipación Nike en su historia, que han decidido, prácticamente, basarse en ella. Este año, el azul parece haber ganado terreno. Muestra de ello son el cuello, donde ocupa mayor espacio, y la parte inferior de la camiseta, donde aparece en forma de degradado. Quizás el mayor detalle, de acuerdo a la local y la visitante, sea en el escudo, ya que desaparecerá la cubierta que lo rodeaba el año pasado.

La segunda equipación, con la nueva plantilla Nike, mantendrá el azul del año pasado, con detalles en azul turquesa

Harry Kane | tottenhamhotspur.com

Christian Eriksen | Instagram de Tottenham

Liverpool

Los subcampeones de Europa muestran bastantes novedades en las dos equipaciones. Comenzando por la primera, abandonan el cuello en v para dar paso a un cuello con botón. El blanco pierde bastante protagonsimo, pues desaparece de las mangas y solo se limita a una línea fina en el cuello y a los detalles secundarios. El color rojo granate evoluciona hacia un rojo más vivo.

Jugadores del Liverpool | Premierleague.com

Jugadores del Liverpool | liverpoolfc.com

Pero la mayor particularidad llegará en la vestimenta visitante de los reds. Los de Klopp usarán dos tonalidades de morado, uno más claro por delante y otro más oscuro en las mangas, en la espalda y en las franjas de los pantalones, decorados con diferentes pinceladas de naranja en los logos de New Balance y Standard Chartered.

Al igual que el anterior equipo, el escudo también sufrirá una pequeña modificación. La insignia de los 125 años desaparecerá, obviamente, y pasará a usar los colores blanco, en la primera, y naranja, en la segunda. Se mantendrá el escudo que se usó entre 1968 y 1987, el cual volvió a la camiseta en la temporada 2011-2012.

Jugadores del Liverpool | Planetafobal.com

Jugadores del Liverpool | Planetafobal.com

Equipos de Europa League

Chelsea

Los blues cuentan para el año que viene con un diseño que ya estrenaron ante el Newcastle en la última jornada y que se parece mucho al que han vestido en 2018, incorporando algunas franjas muy finas de color blanco y rojo. Aparecerán en diferentes líneas repartidas por toda la camiseta. Los pantalones llevarán en la cintura un degradado blanco, y las calcetas mantendrán también tonalidad blanca.

Jugadores del Chelsea| thethaovanhoa.vn

Jugadores del Chelsea | chelseafc.com

El amarillo ha sido el elegido por Nike para los partidos lejos de Stamford Bridge. Una camiseta que traerá muy buenos recuerdos a sus aficionados, ya que usaron una prácticamente igual en 2015, año de su quinto titulo liguero. Contará con el cuello recubierto de un azul oscuro, pero, a diferencia de la de hace 4 temporadas, no se le podrá dar vuelta. En el interior del cuello llevará la frase blue is the colour, al igual que en la primera.

Jugadores del Chelsea | Twitter: Chelsea FC

Arsenal

El nuevo equipo de Unai Emery mantendrá en su equipación local los colores clásicos, magenta y blanco, pero introducirán pequeñas variaciones. En la camiseta, destacan el abandono de los botones y, sobre todo, las franjas rojizas en las mangas. Según la web oficial, “la camiseta fue creada usando la tecnología evoKNIT, que da una ligera sensación de segunda piel para estar en armonía con los movimientos de los jugadores”. Los pantalones y las medias serán de color blanco.

Jugadores del Arsenal | soccerladuma.co.za

La visitante tendrá como principal exponente la vuelta del azul marino, conocido como Peacoat Navy, que tantas veces ha utilizado el club pero que ha abandonado en las últimas campañas. Conservará la misma franja en los brazos, pero de color más oscuro, añadiendo otra del mismo color en la parte superior del pecho. “Es un color inherente al ADN del club desde su primer equipo en 1908 y reflejado también en su escudo actual” (cmdsport.com).

Jugadores del Arsenal | mabalengsc.co.za

La marca seguirá siendo Puma, aunque hay rumores de que puede ser su último año. Los londinenses patrocinarán un año más a Fly Emirates.

Burnley

Los clarets abandonan el cuello tipo polo y usarán uno con forma circular, sin botones. Los brazos dejarán de lado la franja degradada granate del año pasado, y solo mantendrá la de sus extremos. Los pantalones pasarán de azul celeste a ser blancos, con una franja azul y granate, y el símbolo de Puma, al igual que en las medias. El Burnley cambiará también de patrocinador. Laba360 será la empresa que sustituya a Dafabet como el sponsor en la camiseta. Por el momento, solo se conoce la vestimenta local.

Jugadores del Burnley | burnleyfootballclub.com

Equpos de mitad de tabla

Everton

El equipo de Liverpool presentará este año un modelo vintage, que destaca sobre todo por la incorporación de un bonito cuello con dos remates blancos y dos botones. El mismo color se usará para adornar las marcas y patrocinadores, que segurián siendo Umbro y Sportpesa. Hay que destacar el efecto melange de la camiseta, excepto en las mangas, donde la franja de la marca ha pasado a ocupar únicamente sus remates y donde se incorporará la publicidad de Angry Birds. En la espalda, la figura de la ‘Prince Rupert’s Tower’ sustutuirá a la de Dixie Dean, según Todo Sobre Camisetas. Completan la equipación pantalones y medias blancas con pequeñas franjas del mismo azul de la camisa, que tendrán su remplazo con los colores contrarios.

Jugadores del Everton | Todo Sobre Camisetas

Phil Jagielka | Twitter.com

La segunda equipación fue filtrada el pasado viernes 13 de julio por Footy Headlines. Llevará un tono blanco con diversas rayas en azul.

Camiseta visitante del Everton 2019 | Footy Headlines

Camiseta visitante del Everton 2019 | Footy Headlines

Leicester City

Adidas será quien vista en 2019 a los foxes, que mantendrán el azul y el dorado como sus colores principales, pero con las correspondientes modificaciones de la marca alemana. Las tres rayas aparecerán en color blanco, a la altura de los hombros, mientras que el dorado se adueña del remate de las mangas y del cuello. La equipación pierde los botones, pero mantiene su misma forma circular. El pantalón y las calcetas integrarán también los logos adidas y conservarán el mismo azul. El único "pero" sería la pérdida de protagonismo del dorado, que siempre ha acompañado a la entidad. King Power seguirá apareciendo en el centro de la camiseta.

Jugadores del Leicester City | LCFC.com

La segunda equipación es más interesante por ver. Con el template Condivo 18, mezclará diferentes tonalidades de grises con los detalles secundarios en naranja claro en toda la indumenaria; mientras que el sponsor de King Power aparecerá en blanco.

Jugadores del Leicester City | Footy Headlines

Newcastle

Los blanquinegros introducirán muy pocas novedades para jugar en St James' Park. Únicamente, una distinta distribución de las líneas verticales, que dan más sensación de ser el color negro el que está subordinado al blanco, la pérdida de los botones, y el logo de Puma en dorado, que se inorporará también a los brazos. Los dorsales mantendrán el color rojo y los pantalones el negro. Por último, y al igual que el Liverpool, el escudo pierde la banda de su 125 aniversario.

Camiseta Newcastle 2019 | Footy Headlines

Ki Sung-yueng | Footy Headlines

La visitante estará inspirada en la clásica hecha por adidas en la temporada 1995-96, según Footy Headlines, y sustituirá a la azul cielo de la temporada pasada. Un conjunto de franjas horizontales azules marinas y granates recorren toda la camiseta, con los emblemas de la marca Puma, del club y del sponsor FUN88, un año más, en dorado. A la camiseta la completan unos pantalones blancos y medias granate con el logo de la marca alemana.

Jugadores del Newcastle |footballshirtculture.com

Crystal Palace

Los del sur de Londres han presentado este año un modelo mucho más moderno al de la temporada pasada. Puma remplazará a Macron como la marca que vista al club, introduciendo algunas modificaciones más innovadoras. Las 5 franjas verticales (2 rojas y 3 azules) dejarán paso a 3; y también evolucionarán. De tener la misma anchura, pasarán a ser 2 rojas más estrechas, con un toque fundido que parece fusionarse con la franja azul, la que más espacio ocupará. Los pantalones y calcetas seguirán siendo azules con franjas rojas, y dibujarán el logo Puma.

Jugadores del Crystal Palace | cpfc.co.uk

Jugadores del Crystal Palace | cpfc.co.uk

El blanco ha sido el color principal para representar al equipo en sus partidos fuera de su estadio. Irá acompañado de una franja con los colores principales del equipo, que recorre en diagonal la camiseta de izquierda a derecha con numerosas franjas azules y rojas por toda la indumentaria. Así, el se produce el recambio del negro del año pasado, que no dejaba tanto protagonismo a los verdaderos colores del equipo. ManbetX volverá ser la casa de apuestas publicitada.

Jugadores del Crystal Palace | cpfc.co.uk

Wilfred Zaha | cpfc.co.uk

Bournemouth

Tras tres temporadas en la máxima categoría inglesa, el Bournemouth también sacó a la luz su nueva equipación. Los cambios a simple vista son apenas visibles, pero si se analiza la parte delantera se verán varios detalles que han evolucionado. Empezando por el cuello, que abandona su forma circular para introducir uno acabado en v. Las mangas pasan de estar divididas en franjas rojinegras a ser el negro su único color, y solo utilizaran la marca en los remates, mientras que el año anterior abarcaba todo el brazo. La temporada pasada, la camiseta estaba formado por tres bandas negras, con una de ella en el centro, y dos rojas situadas entre ellas; minetras que la de la temporada 2018-19 será justamente al revés. También se ha añadido un toque dorado a las iniciales del club detrás de la camiseta y alrededor del cuello.

Jugadores del Bournemouth | afcb.co.uk

El kit de visitante pasará del azul turquesa y marino a combinar una camiseta blanca con pantalones y calcetas azul oscuro, y distribuirá distinas franjas rojizas por toda la equipación. M88 se mantendrá en centro.

Jugadores del Bournemouth | afcb.co.uk

West Ham

Desde que Umbro entró a formar parte como marca del club, le había otorgado al azul cielo mucha importancia, algo que también venían haciéndo Adidas, Macron, y las diferenes empresas a lo largo de la historia. Para 2019, el equipo londinense ha decidido eliminarlo casi por completo de la equipación. Quedará limitado a franjas de los remates de las mangas, de los pantalones, a delgadas líneas en las medias y en el cuello, y la palabra irons detrás del cuello. Usará la plantilla de este año, con delgadas rayas en un granate más oscuro.

Marko Arnautović | whufc.com

El diseño visitante usará la misma plantilla, pero diferentes colores. El azul marino ha sido elegido como el principal, mientras que la marca Umbro queda en colores amarillo y granate. El escudo aparecerá también en una versión amarilla, al igual que las calcetas. Betway volverá a ser elegido como patrocinador.

Carlton Cole | whufc.com

Watford

La escudra de Javi Gracia apostará este año por una equipación con sus colores tradicionales, pero a modo de rayas verticales, apartando el rojo del 2018, que solo tendrá hueco el sponsor de FxPro y, obviamente, en el escudo. Los pantalones y las calcetas serán totalemente negros, con los detalles en amarillo. Este último color también ocupará toda la parte de la espalda.

Jugadores del Watford | watfordfc.com

La segunda equipación ha sido revelada a través de su web y redes sociales. Usará la plantilla Condivo, alternando diferentes tonos de verde, destacando el fluorescente de la marca adidas.

Brighton

Los blanquiazules presentan la clásica disposición de rayas verticales con sus colores principales. La camiseta pierde varias rayas, y las mangas pasarán a ser blancas. El color de la marca Nike irá en color rojo y los pantalones serán blancos, a diferencia del azul de la temporada pasada. Por su parte, el verde ha sido elegido para la equipación visitante.

Lewis Dunk | Instagram Brighton

Carl Phillips| Instagram Brighton

Huddersfield

Varios son los cambios que se pueden apreciar. El más notable, las bandas horizontales completas, ya que el año pasado estaban dispuestas en la misma posición pero con franjas formadas por la unión de pequeños círculos. Las de 2019 serán más tradicionales, llegadas la mano de Umbro, que sustituirá a Puma. También desaparecerá el botón del cuello. La mayor novedad se encuentra en el escudo. Según la página Todo Sobre Camisetas, ha sido sustituido por el Terrier, "símbolo que no aparecía en la camiseta desde hace aproximadamente 50 años". Tambíen desaparece la propaganda Pure en el brazo . En su lugar entrará la marca Leisu.

Jugadores del Huddersfield htafc.com

El diseño alternativo del año pasado, azul marino y rosa, será remplazado por otro negro y rojo, que sigue prácticamente el mismo modelo que la local, con mínimas diferencias.

Jugadores del Huddersfield | htafc.com

Southampton

El último situado la pasada Premier en posición de permanencia trae una distribución bastante desigual. Vuelve el conjunto a rayas rojiblancas, a diferencia del la última temporada, en la que solo había una enorme banda blanca superpuesta sobre el rojo. Este año opta por una disposición más sencilla, que alterna 4 bandas blancas con 3 rojas por delante, dejando la espalda completamente del último color. Los pantalones mantendrán el color negro, mientras que las calcetas pasan de rojiblancas a rojinegras. Under Armour seguirá como marca.

Camiseta del Southampton 2019 |southamptonfc.com

Camiseta del Southampton 2019 |southamptonfc.com

La segunda equipación estará formada por la cambinación de del amarillo en la camiseta con el azul de las mangas, pantalones y calcetas. Un planteamieto totalmente diferente al que han usado en 2018, formado por una equipación negra y verde.

Camiseta visitante del Southampton 2019 |southamptonfc.com

Equipos recién ascendidos

Wolverhampton Wanderers

El campeón de la segunda división inglesa es el que más cambios ha hecho en su equipación respecto a los otros dos ascendidos. Los wolves han modificado tanto la marca como la propaganda. Adidas entrará por Puma y W88 por The Money Shop. Los pantalones mantendrán el color negro, y las calcetas pasan de naranja al color de los shorts. Las diferencias más notables son la desaparación del degradado en los hombros, que da paso a las tres rayas características, y la ausencia de los detalles en los costados y el botón en el cuello.

Jugadores del Wolverhampton Wanderers|wolves.co.uk

La segunda cambiará de negro a diferentes tonos de blanco usando la plantilla adidas. Los pantalones y medias serán del mismo color que la camiseta.

Jugadores del Wolverhampton Wanderers|Todo Sobre Camisetas

Cardiff City

El segundo clasificado en la Championship ha introducido diferencias mínimas en sus equipaciones.

En la primera equipación solamente variarán las rayas adidas, que cambian de negro a blanco, además de aparecer en los hombros en lugar de en los costados. También hay que destacar las franjas horizontales, que perimiten entremezclar diferentes tonalidades de azul.

Jugadores del Cardiff City|cardiffcityfc.co.uk

La indumentaria para fuera de casa sí que ha cambiado. Dejando a un lado el verde fluorescente y el blanco, este año apostará por una vestimenta completamente blanca, llena de franjas grises, sumadas a las de la marca alemana y al propio patrocinador, que irán en azul, y será un año más Visit Malasya.

Junior Hoilett | cardiffcityfc.co.uk

Fulham

En cuanto al tercero, también son pocas son las novedades que trae a su vuelta a la máxima categoría. Solamente destacar el cambio de patrocinador. GrosVenorcasinos.com deja de ser patrocinado por la entidad inglesa, que pasará a promocionar a DafaBet. Además, suma a su camiseta una enorme banda negra en horizontal, y una pequeña referencia su fundación detrás del cuello.

Ryan Sessegnon| fulhamfc.com

En la segunda seguirá también la plantilla adidas mencionada en el anterior ascendido. Cambiarán el negro por distintos tonos de azules. La marca aparecerá en blanco y el sponsor, en amarillo.