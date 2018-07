El Benfica gana por la mínima al Sevilla

Google Plus

Los águilas se enfrentaron al conjunto español en Zúrich. Durante los noventa minutos del encuentro demostraron estar más rodados que sus contrincantes, que no pudieron hacer nada para evitar la derrota. De esta manera, los de Pablo Machín llegarán a su primer partido de la previa de la Europa League con ciertas dudas.

El chileno Nico Castillo fue el encargado de poner el 1-0 definitivo en el marcador. El tanto llegó en el minuto 57' tras el remate de un córner sacado por Pizzi. Durante la primera parte apenas hubo peligro por parte de ninguno de los dos equipos. Después del descanso, ambos entrenadores realizaron numerosos cambios, sobre todo, debido al bajón físico de los jugadores. El Benfica en la segunda parte intentó sorprender al contraataque, pero casi sin éxito.

El Sevilla acabó el partido con un once de canteranos

El Sevilla apenas dispuso de oportunidades para marcar gol. Sarabia y Ben Yedder tuvieron las mejores en los primeros 45 minutos, pero no supieron transformarlas. Por su parte, Nolito sí que marcó, pero el tanto no subió al marcador por posición incorrecta del atacante. Además, de las pocas ocasiones arriba, tampoco estuvieron contundentes atrás. Dejaron muchas dudas en defensa. Uno de los fallos que más resaltó fue en la jugada del gol. El delantero chileno no estaba marcado por nadie y pudo rematar cómodamente.

Por su parte, el Benfica demostró que lleva más tiempo preparando la pretemporada. A pesar de ello, también demostró que le quedan algunos aspectos del juego que mejorar. Pero, al contrario que su rival, todavía tienen tiempo de trabajarlo. Su primer encuentro oficial será a mediados de agosto con el inicio de la Liga NOS. De aquí a allí todavía podrían incorporarse nuevos jugadores.

Onces:

Sevilla: Vaclik; Nico Pareja, Amadoy, Carriço; Correa, Roque Mesa, Mudo Vázquez, Arana; Nolito, Sarabia y Ben Yedder.

Cambios: Sergio Rico, Escudero, Genaro, Corchia, Borja Lasso, Fede, Lara, Pejiño y Marc Gual.

Benfica: Odysseas; André Almeida, Conti, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Gedson, Pizzi; Salvio, Rafa y Castillo.

Cambios: Ebuehi, Rubén Dias, Luisao, Y. Ribeiro, Semedo, Samaris, Joao Felix, Zivkovic, Cervi y Jonas.