Benjamin Pavard: “Muchos equipos quieren contar conmigo”

Iniciado en las formativas del Lille OSC francés, donde tuvo la oportunidad de debutar profesionalmente en enero del año 2015. Un año después, se convirtió en futbolista del Stuttgart, en agosto de 2016, donde firma un contrato que lo ligaba a dicha entidad por cuatro años. En aquel entonces, el Stuttgart se encontraba disputando la segunda división del fútbol alemán, pero terminó consagrándose campeón, lo que decretó su ascenso nuevamente a la Bundesliga 1 para la temporada 2017/2018.

Debido a su buen rendimiento, el club decidió renovar y ampliar el contrato del joven francés hasta 2021.

Didier Deschamps lo llamó por primera vez a Pavard en noviembre del 2017, para un amistoso del seleccionado francés ante Gales. En mayo de 2018, el entrenador del seleccionado galo lo incluyó en la lista para la Copa del Mundo de Rusia, torneo donde fue una de las revelaciones de su equipo, que además terminó alzándose con el trofeo mundial por segunda ocasión en su historia.

Pavard no sólo aportó seguridad en el fondo defensivo francés, sino que cumplió labores importantes en la marca, el despliegue para recorrer casi todo el terreno de juego, acompañando el ataque de su equipo, también pudo marcar un gol, ante nada más y nada menos que la Selección de Argentina. Su tanto, fue elegido como uno de los mejores del campeonato mundial.

Gol ante Argentina / FOTO: Getty images

Ya afianzado como un titular indiscutido tanto en el Stuttgart y ahora también en la Selección francesa, el joven de 22 años se encuentra en la órbita de grandes equipos tanto dentro de Alemania, como Bayern Múnich y Borussia Dortmund, y también de las demás ligas, como por ejemplo Liverpool o Tottenham. Ante esto, el joven, en declaraciones a “L´Equipe” ha reconocido dicho interés de los mencionados equipos, “Ya no soy el niño que acaba de llegar, soy Campeón del Mundo. Hay muchos clubes que me quieren y quieren contar conmigo”, señaló.

El futbolista también reveló su deseo de fichar por un equipo más competitivo, que dispute copas europeas, ya que con el Stuttgart no ha tenido esa posibilidad, “Siempre he dicho que quiero jugar en un club de la Liga de Campeones, lo que no significa que tenga que salir en este verano”, indicó, pero a su vez, no descartó una posible marcha en caso de recibir una oferta que lo convenza tanto a él, como al Stuttgart, “Si hay una oportunidad que satisfaga a todos, ¿Por qué no?”, afirmó.

Como todo jugador joven, sueña con un futuro cargado de éxitos, con Pavard, no es la excepción, porque pese a consagrarse Campeón del Mundo a tan corta edad, el joven lateral tiene muy claro sus intenciones de seguir cosechando éxitos a su carrera profesional, “Quiero ganar todo, la Copa del Mundo en variadas ocasiones, la Liga de Campeones, todas las copas que pueda jugar, quiero ser un futbolista con un palmarés cargado de títulos”, concluyó el lateral.

Los últimos rumores indican que el Bayern Múnich pareciera ser el equipo al que Pavard sea traspasado en este verano, no obstante, la entidad bávara aún no ha presentado alguna oferta oficial al Stuttgart para dicha transferencia.