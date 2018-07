Tres entrenadores de la Premier nominados al premio The Best

Google Plus

El día de hoy, la FIFA dio a conocer el nombre de los 11 entrenadores nominados al premio The Best, entre los cuales no existe sorpresa alguna y se encuentran tres directores técnicos que representan a la Premier League. Ellos son: Pep Guardiola del Manchester City, Jürgen Klopp del Liverpool y Gareth Southgate después de su brillante participación con la selección inglesa.

Los 11 candidatos

A continuación, repasaremos uno por uno el nombre de cada entrenador y sus principales logros para ser nominados por la FIFA al premio The Best, empezando por los directores técnicos de los clubes para proseguir por los de selecciones nacionales.

En primer lugar, encontramos a Massimiliano Allegri de la Juventus, campeón de la Serie A por séptima temporada consecutiva y ganador de la copa Italia, después Pep Guardiola del Manchester City, campeón de la Premier League con varios récords conseguidos que muy difícilmente se vuelvan a igualar, además fue campeón de la Carabao Cup con los ciudadanos. Después encontramos a otro entrenador de la Premier, se trata del alemán Jürgen Klopp del Liverpool, llevó a su equipo a disputar la final de la Uefa Champions League, con un fútbol exquisito y demoledor donde su principal figura fue el egipcio Mohamed Salah (también nominado al premio The Best pero como jugador).

Ahora es el turno de los entrenadores que dirigen en la Liga BBVA, primero aparece Ernesto Valverde campeón de la liga y Copa del Rey con el FC Barcelona, luego Diego Pablo Simeone con su Atlético de Madrid, el cual se repuso al duro golpe de quedar eliminado en la fase de grupos de la Champions para adjudicarse la final de la Europa League. Por último, encontramos a uno de los mayores opcionados, el francés Zinedine Zidane, ganador del The Best la temporada pasada, ‘zizou’ puede repetir galardón este año a tenor de su tercera Uefa Champions League conseguida con el Real Madrid de manera consecutiva, su principal rival podría ser otro francés Didier Deschamps.

Didier Deschamps, campeón mundial con su selección en Rusia |Fuente Fifa.

Hablando de Deschamps, ahora es el turno de los entrenadores que dirigen selecciones, en el año del mundial el francés lideró a ‘Les Bleus’ a conseguir su segunda copa mundial, además de convertirse en el tercer entrenador que gana la copa como jugador y ahora como técnico. En el listado también aparecen Zlatko Dalic seleccionador de Croacia que para muchos hizo lo impensado al llevar a los croatas a disputar la final del mundial.

También aparecen en el listado Roberto Martínez quien llevó a la selección belga a ganar el tercer lugar del mundial, perdiendo un solo juego en todo el torneo, justamente la semifinal frente a Francia que a la postre sería la campeona mundial. También está Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra que con una selección muy joven quedaron en el cuarto lugar de la mayor cita orbital. Para terminar con los 11 candidatos encontramos a Stanislav Cherchesov entrenador de Rusia, la gran sorpresa del torneo al llegar hasta los cuartos de final, perdiendo con Croacia desde el punto blanco del penal.