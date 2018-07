Alphonso Davies es nuevo jugador del Bayern

Los directivos del Bayern de Múnich continúan en su labor de buscar jóvenes promesas para reforzar la plantilla de cara a la temporada. Luego de los regresos de Renato Sánches y Serge Gnabry, y la llegada de León Goretzka, el club se ha encargado de realizar un fichaje con vista al futuro. El anuncio oficial de la contratación se realizó previo al amistoso ante Juventus en Filadelfia.

''Estoy muy feliz de fichar por el Bayern. De niño, siempre soñé con un momento como este. El sueño se hizo realidad. Ahora hay que seguir con el trabajo, tengo que darlo todo para aprovechar esta oportunidad'', comentó Davies, quien abandonó al Vancouver Whitecaps de su país, donde tenía contrato hasta este año, para unirse a la pretemporada del conjunto de Múnich.

Davies posando junto al director deportivo del club | Foto: FC Bayern

El director deportivo del club bávaro, Hasan Salihamidzic, aseguró que ''Alphonso Davies es un gran talento. A sus 17 años, promete mucho para el futuro. Alphonso tiene muchas habilidades y no es una sorpresa que fuera observado por grandes clubes''.

Un jugador de banda

Davies participó en la primera parte de la temporada de la MLS con su equipo, jugando 20 partidos, anotando 3 goles y otorgando 6 asistencias. Puede cumplir su función tanto en derecha como izquierda, aunque la última es donde más se destaca.

''Vancouver me moldeó desde los 14 años''.

Es un futbolista con grandes capacidades físicas y un excelente manejo de balón. Le gusta escaparse con velocidad y gambetear a quien se cruce en su camino. En ocasiones se lo ve iniciar desde la banda y encarar hacia el medio o viceversa. Con solo 17 años se supo ganar la titularidad y el protagonismo aunque su equipo no sea etiquetado como favorito en la presente temporada.

"Desde que me uní a los caps cuando tenía 14 años, me moldearon a lo largo del tiempo en el Pro en el que me he convertido. Gracias a los fans por apoyarme, realmente disfruté jugando delante de ellos en Vancouver'', declaró Davies antes de poner rumbo a Múnich.