NYCFC se refuerza con Amagat

Hace unos días, el nuevo entrenador de New York City FC, Domènec Torrent, anunció que el equipo se reforzaría en esta ventana de incorporaciones con un par de futbolistas. Uno de ellos sería para la posición de mediocentro, tratando de suplir la baja de un futbolista tan importante como Yangel Herrera.

Esto ha llevado al conjunto neoyorkino a firmar al futbolista español, Eloi Amagat. El mediocentro llega desde el Girona FC de la Liga Santander, después de haber finalizado su contrato.

nypost.com

“Estoy muy emocionado. He hablado con Dome varias ocasiones y me ha dicho maravilla del club y también de la ciudad. Es un desafío importante para mí y tengo muchas ganas de unirme a este club”, dijo Amagat. “Estas dos últimas semanas he estado leyendo mucho sobre el club. El equipo está en el segundo lugar de la clasificación, jugando a un alto nivel y Dome ha estado haciendo un gran trabajo. Quiero ayudar al equipo y estar en New York lo antes posible”.

Eloi Amagat, de 33 años, es un futbolista que ha disputado gran parte de su carrera como profesional en las divisiones inferiores del fútbol español. Debutó en el Girona en 2004, para posteriormente comenzar un período en el que jugó en cuatro equipos diferentes como el Lorca Deportivo, CF Gavá o UE Llagostera. En la temporada 2012, el futbolista volvió al conjunto catalán con quienes logró la pasada temporada el histórico ascenso a la primera división por primera vez en su historia.

En la ‘Gran Manzana’ coincidirá con el que en su día fue su entrenador en el Girona, Domènec Torrent, cuando el equipo quedó en la primera posición de la Tercera División.

“Eloi tiene mucha experiencia en España, Tiene calidad para mantener el balón y es capaz de dar pases claves para nuestros delanteros, además de un control absoluto del juego en el centro del campo”, dijo Torrent. “Puede jugar como 6, 8 o 10 y, para mí, es importante tener jugadores versátiles que puedan jugar en diferentes posiciones. Tiene mucha calidad y creo que puede ayudarnos en el centro del campo”.