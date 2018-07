FC Cincinnati renueva a su entrenador

Google Plus

Sólo quedan unos meses para que el FC Cincinnati comience su nueva andadura en la Major League Soccer y está comenzando a realizar los primeros movimientos de cara a esta temporada de expansión.

Este es el primer anuncio importante para el equipo después de su confirmación para incorporarse a la máxima competición del soccer estadounidense. La franquicia de Ohio ha decidido renovar el contrato al que será el eje de su proyecto, el entrenador Alan Koch hasta la temporada 2020. Esto significa 18 meses más de lo que tenía firmado hasta el momento.

“Estoy increíblemente agradecido con Carl Lindner, nuestro grupo propietario y Jeff Berding por la oportunidad de continuar dirigiendo a nuestro club en la MLS", dijo Koch. "Este es un proyecto increíblemente emocionante y, año tras año, seguimos estableciendo los bloques para construir algo aún más especial. Tengo muchas ganas de terminar nuestra era USL con estilo, al mismo tiempo que construimos nuestro club para nuestra próxima aventura la próxima temporada”.

"También me gustaría agradecer a los aficionados del FC Cincinnati por su apoyo y pasión por nuestro club. No estaríamos donde estamos hoy si no tuviéramos el apoyo extraordinario de la comunidad del gran Cincinnati ", dijo Koch.

Alan Koch es un entrenador que ha desarrollado la gran mayoría de su carrera como técnico en el soccer estadounidense. Originario de Druban, Sudáfrica, comenzó a entrenar en Midwestern State University durante tres años, para posteriormente dirigir a Baker University. En la siguiente temporada, 2009, Koch se hizo cargo de Vancouver Whitecaps FC Women, finalizando en la quinta plaza y quedando fuera de PlayOffs.

Entrenó durante varios años en Simon Fraser University

Fue entonces cuando firmó por Simon Fraser University durante siete temporadas. Durante este período ganó cuatro campeonatos de la Great Atlantic Conference (GNAC), dos títulos regionales de la Division II. Fue elegido como mejor entrenador de la conferencia durante seis años de manera consecutiva.

En 2015 volvió a la franquicia canadiense de los Whitecaps, aunque en esta ocasión fue para dirigir al segundo equipo que disputaba la United Soccer League. Su mayor éxito se dio al año siguiente al llegar a la final de conferencia.

Koch se unió originalmente al personal de FC Cincinnati en diciembre de 2016 como Asistente de Entrenador y Director de Scouting y Análisis. Más tarde fue ascendido a entrenador en jefe en febrero de 2017.

En su primera temporada como patrón de la FCC en 2017, Koch guió al equipo a un récord de 12-10-10 y una aparición en la USL Cup PlayOff´s. Además, condujo a Cincinnati en una carrera histórica a las semifinales antes de multitudes que batieron récords en la 2017 Lamar Hunt U.S. Open Cup. Cincinnati superó a un par de oponentes de la MLS - Columbus Crew SC y Chicago Fire - en camino a una derrota en tiempo extra ante los New York Red Bulls en la ronda semifinal.

"Alan marca la diferencia y es un ganador. Estamos entusiasmados de saber que nos guiará hacia nuestro futuro en la Major League Soccer", dijo el General Manager, Berding. "Estamos encantados por lo que ha producido en el campo, lo que nos lleva al mejor récord en la USL, una aparición en la semifinal en la Copa Open y un récord estelar contra los oponentes de la MLS. Él tiene una inmensa dedicación para hacer de nuestro club el orgullo de Cincinnati”.

"Alan ha abrazado nuestra ambición de ganar campeonatos y al mismo tiempo de incorporar una cultura inclusiva y de apoyo en los vestuarios. Con Alan guiándonos, estamos entusiasmados con nuestras posibilidades de ganar un campeonato de la USL Cup esta temporada, mientras nos preparamos para nuestra mudanza a la MLS ", dijo Berding.