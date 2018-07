Previa Roma vs Tottenham: Primer test para los de Pochettino

Google Plus

Todo apunta a que la planificación del Tottenham tiene un carácter similar a la del verano anterior. Mantener las piezas claves del proyecto sin necesidad de acudir al mercado salvo sorpresa. Así lo demuestra su casillero de altas, donde todavía no aparece ningún jugador. Tras una temporada brillante, terminando en tercera posición con 77 puntos y batiendo algunos récords en favor de la entidad, el conjunto londinense pretende conservar este curso la línea creciente de estos años y comprobar el punto de madurez futbolística en el que se encuentran para poder aspirar a logros importantes en forma de títulos. Además, esta campaña tienen el aliciente del estreno de su nuevo estadio.

Los ‘spurs’ afrontan su primer partido

En el primer ensayo de pretemporada lo más probable es que participen jugadores que no tienen ese cartel de titular junto con otros que buscarán ofrecer argumentos para poder serlo, por lo que el partido tiene motivos para seguirlo. Son los casos de Lucas Moura o el recién renovado Erik Lamela, entre otros. Estos buscan iniciar la temporada ofreciéndoles a Pochettino y a su cuerpo técnico razones de peso para entrar en un once cuya estructura parece estar muy definida. También habrá opción de ver a jugadores pertenecientes a la academia, como el lateral Walker-Peters o el delantero Kaziah Sterling. El primero viene acumulando convocatorias con la selección sub-21 inglesa y no sería sorprendente su inclusión en el primer equipo o la cesión a un club de la Premier League. Sterling viene de ofrecer una notable temporada en el conjunto sub-23, donde ha anotado 8 goles.

El conjunto giallorossi, más rodado

La Roma, por su parte, afronta su segunda campaña con Eusebio Di Francesco al mando. Tras una primera repleta de grandes emociones, marcadas por el pase a semifinales de Champions, buscará mantener una idea continuista similar a la del curso pasado. Otro aspecto que tampoco varía es su nivel de agitación en el mercado estival, con Monchi al frente de las operaciones. Si bien es cierto que han iniciado su preparación antes que el Tottenham, sus dos encuentros disputados han sido ante rivales de un perfil bajo, por lo que será una buena prueba para dinamizar su ritmo de juego en esta pretemporada.

Historial entre los dos equipos

Ambos equipos ya conocen lo que es enfrentarse en este tipo de contextos. Sin ir muy lejos, el pasado verano y en la misma fecha que este, los dos equipos se enfrentaron en la anterior edición de la International Champions Cup. En aquel encuentro se impuso la Roma 2-3 gracias a un gol en los minutos finales.

En las horas previas al encuentro, Pochettino ha comentado que este partido sirve “para compartir tiempo con sus fans” lo cual considera importante, y lo califica como “una oportunidad para los jugadores más jóvenes y aquellos que buscan hacerse un sitio en el once”.

Por su parte, Eusebio di Franceso está satisfecho con el curso por el que está transcurriendo la pretemporada, argumentando que “es una ventaja poder contar con las nuevas incorporaciones de forma temprana”. Además, se muestra sorpresivo, ya que observa “la gran predisposición de sus jugadores por querer ser titular”.

Convocatorias

El técnico argentino, a la espera de recuperar al reciente campeón del mundo Lloris y al resto de internacionales (ingleses y belgas) que disputaron torneo, ya tiene de vuelta a aquellos que cayeron durante la fase de grupos o en la primera ronda eliminatoria, como son los casos de Heung-Min Son, Davinson Sánchez y Christian Eriksen. No obstante, no se cuenta con su participación para este encuentro debido a que han llegado en las últimas horas tras su periodo vacacional.

La Roma, a pesar de haber perdido a Nainggolan, Alisson o Defrel, se ha reforzado con jugadores como Pastore, Olsen, Justin Kluivert o el español Iván Marcano. Entre algunas de esas incorporaciones, cabe mencionar a Coric, centrocampista croata de 21 años que augura una proyección interesante.