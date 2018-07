Emery: “Si hay alguna oportunidad de intentar fichar a algún jugador, lo haremos”

Desde el pasado lunes, el Arsenal está concentrado en Singapur para seguir con su pretemporada. Tras el encuentro inicial del curso 2018/2019 ante el Boreham Wood en el que se pudieron ver algunas de las novedades de Unai Emery, el conjunto gunner da un paso más en su preparación con la vista puesta en los duelos ante el Atlético de Madrid y el Paris Saint Germain correspondientes a la International Champions Cup. Ante el cuadro rojiblanco se medirán el próximo jueves, a partir de las 13:35 horas, mientras que a los franceses se enfrentarán el sábado a la misma hora. Esta concentración, además, contaba con una jornada de puertas abiertas para los medios de comunicación, que han tenido la oportunidad de escuchar a varios jugadores y al nuevo técnico.

"Con el Atlético de Madrid y el PSG el nivel es más alto que ante el Boreham Wood"

El de Hondarribia sigue despertando curiosidad a todo el entorno gunner, pues es el primer técnico que dirige al Arsenal tras una etapa de Arsène Wenger que perduró durante 22 años. En esta comparecencia, el ex del Paris Saint Germain ha valorado, precisamente, ese enfrentamiento ante su anterior equipo, un partido que ha calificado de “diferente”. “En mi carrera he trabajado en diferentes equipos y voy a jugar contra uno de mis antiguos clubes, para mí es un partido un poco diferente, pero solo estoy pensando en nuestra preparación”, añadió un entrenador que reconoce la dificultad de estos dos duelos: “Cada partido es diferente. Con el Atlético de Madrid y el PSG el nivel es más alto que ante el Boreham Wood. Está claro que estos dos clubes no tienen a todos los jugadores que estuvieron en el Mundial, pero el nivel todavía es grande y jugamos con la capacidad que tenemos en estos momentos”. “Contento” con el trabajo que ve a diario de sus futbolistas, acepta que aún falta trabajo por hacer.

Por otro lado, y ya en un ámbito mucho más individual, Unai Emery se ha referido a Mesut Özil, un futbolista que no está pasando por su mejor momento tras tener que abandonar la selección alemana asegurando haber vivido momentos racistas tras una foto con Erdogan. Dispuesto a “ayudar”, el vasco considera que no es el momento para hablar personalmente con el jugador: “Todavía no he hablado con él porque llegó el domingo y prefiero tratarle con normalidad dentro del equipo y que se sienta bien con nosotros”. En cuanto al hecho en sí mismo, Emery entiende todas las posturas: “es una decisión de Mesut y yo la respeto. Todos queremos ayudar a Mesut a sentirse como en casa con nosotros, como una familia. Aquí puede trabajar todos los días y es bueno para nosotros que haya decidido volver antes para trabajar con nosotros en estos dos partidos”. Finalmente, zanja este tema mandando un mensaje a Uli Hoeness, que contestó con dureza al jugador alemán de origen turco: “respeto las opiniones de todos, pero somos profesionales y tenemos que entender que todos tenemos que trabajar juntos. En el mundo del fútbol hay opiniones y críticas, pero tenemos que tener una mentalidad y una calidad para trabajar lejos de esas opiniones”.

Antes de acabar, y tal y como sucediera en la previa del partido ante el Boreham Wood, Emery analizó lo que resta del mercado de fichajes. Por un lado, el de Hondarribia considera “buena” la decisión de cerrar el mercado antes de que comience la Premier League y, por otro, sigue abriendo la puerta a alguna incorporación: “Estoy muy contento con la forma del equipo y estamos tratando todos los días de ver cómo podemos mejorar. Han llegado jugadores esta semana y estoy muy contento con ellos. Ya lo dije en la última rueda de prensa, si hay alguna oportunidad de intentar fichar a algún jugador, lo haremos”. Así pues, con alguna que otra duda se sigue disputando la pretemporada de un Arsenal que ya entra en los encuentros atractivos del verano.