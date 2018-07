Un suizo llega a reforzar la defensa del Newcastle

Google Plus

Después de negociar durante varios días, por fin se hizo oficial por parte de los clubes la contratación del suizo Fabián Schär quien deja al Deportivo la Coruña para fichar con el Newcastle United por las próximas tres temporadas, siendo así el cuarto fichaje de las ‘urracas’ tras las contrataciones de Martin Dúbravka y Ki-Sung Yeung y la llegada a préstamo del brasileño Kenedy por parte del Chelsea.

El central suizo había llegado al club español la temporada pasada y tras disputar 27 encuentros con los ‘gallegos’ contando Liga BBVA y Copa del Rey, anotó en dos ocasiones, así como también dio la misma cantidad de asistencias de gol para sus compañeros. Por su parte el Deportivo le agradeció a Schär y le deseo suerte inmediata en su futuro profesional “el Real Club Deportivo agradece muy especial y sinceramente a Fabián su entrega, sacrificio y trabajo durante este año defendiendo nuestros colores y su profesionalidad, respeto al club y exquisito trato fuera de los terrenos de juego desde su llegada y hasta el día de hoy” agrega la web oficial del ‘Depor’.

Contento de llegar a Inglaterra

El central suizo de 26 años que viene de disputar la pasada copa del mundo con su selección con la cual llegó hasta los octavos de final, ya entregó sus primeras declaraciones como jugador del Newcastle, "estoy muy feliz de estar aquí. El club es realmente un gran club para mí. Tiene un gran nombre, y es una gran oportunidad para mí” agregó Schär.

Igualmente, Fabián se describió para que los fanáticos conocieran más su perfil como jugador "no soy como un defensor típico. Yo, por supuesto, defiendo, pero soy bastante bueno con el balón. Me gusta jugar, quiero construir el juego desde atrás, y creo que eso es una fortaleza mía. También he marcado algunos goles de cabeza, eso también podría ser una fortaleza y espero poder usarlo aquí. Espero comenzar a entrenar con el equipo pronto, y estoy esperando ansiosamente todo lo que viene. Por el momento, solo quiero comenzar" finalizó Schär.

Benítez contento por la competencia

Fabián Schär y Rafa Benítez en las instalaciones del club una vez oficializada la llegada del suizo | Fuente: Newcastle.

El entrenador español Rafa Benítez se mostró contento con la llegada de Fabián Schär, y agregó: “estoy muy contento de darle la bienvenida a Fabián al Newcastle United. Es internacional, hizo un buen papel en la Copa del Mundo y tiene una gran experiencia. Con la llegada de Fabián, aumenta la competencia en esta posición y eso es positivo para el equipo".

Schär, defendió en 42 oportunidades la camiseta de su país, comenzó su carrera con el club local Wil 1900 antes de unirse a un grande de su país como Basilea, en donde ayudó al triplete de los suizos en la Super League. Después defendió los colores del Hoffenheim en Alemania, para posteriormente pasar al Deportivo de la Coruña la temporada pasada. Ahora el Newcastle será su quinto equipo como profesional y volverá a jugar en el St. James Park, donde jugó en los juegos Olímpicos del 2012 con su selección enfrentando a Gabón.