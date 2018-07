Próxima parada: Primera División

Google Plus

Hasta hace poco menos de un año en el Volksparkstadion se respiraba tranquilo, el club hamburgués había quedado en lugar “cómodo” para los conformistas luchadores del descenso cada año, se posicionó en el lugar 14. No había estado tan mal luego de que dos temporadas seguidas (2013-14 y 2014-15) se jugarán su lugar en primera división en playoffs, luego de esas tremendas campanadas en el que se sentía el arribo del descenso, el Hamburgo llegó a la décima posición de la Bundesliga (2015-16).

En la 2016-17 también tambaleó con la pérdida de categoría y se quedó a 2 puntos de abandonar la Primera División de Alemania, para su fortuna, Wolfsburgo y Mainz no sumaron esa pequeña cantidad extra, ese año los lobos jugaron la repesca. Hamburgo quedó en la décimo cuarta posición.

Luego para la campaña 2017-18 llegó algo que se venía anunciando hace años y que parecía que la institución trabajaba para ello. El descenso llegó. En la última fecha el equipo norteño necesitaba que Colonia (ya descendido) le ganará al Wolfsburgo, que de ganar rendiría una vida extra para mantenerse en Primera División (playoffs) y no lo desaprovechó: 4-1 es el resultado que aventó al Hamburgo a su tumba, la misma que desgraciadamente él mismo cavó, tristemente el club con más temporadas desde la creación de la Bundesliga (1963) se iba.

Luego de aquel acontecimiento histórico varios jugadores de peso pesado como Hunt, Holtby, Sakai, y Lasogga, decidieron levantar la mano para quedarse. Lo mejor de esto, es que el club tiene dos caras en la moneda y tiene jugadores promesas para el fútbol que decidieron quedarse: Pollersbeck, Van Drongelen, Jung, Ito, y Arp (con su reciente renovación) son algunos. Los que están en espera de decidir su futuro son Douglas Santos (se quedaría a menos de una oferta muy jugosa), Kyriakos Papadopoulos, Albin Ekdal, Filip Kostic; no son rumores, Christian Titz ha dicho que la prioridad es darle salida a los jugadores que no quieren seguir.

Abajo se puede ver una lista de los jugadores fuera y dentro del club hasta ahora y el ingreso obtenido y los euros pagados.

Táctica

Se piede hacer un once prototipo quizás un poco prematuro, pero tras las altas y bajas se puede analizar un poco el estilo de Christian Titz. Se presume que siga usando el sistema táctico 4-1-4-1 que le trajo muy buenos resultados desde su llegada.

Hasta ahora la única vacante, parece ser el segundo central, pues el que se perfilaba para ser titular Gideon Jung se lesionó y se perderá la primera vuelta de la Bundesliga 2, de hecho fue operado en Augsburgo y los resultados fueron favorables. Su sustituto podría ser Bates (Papadopoulos está lesionado y fuera seis meses). También ha habido varias negociaciones con centrales como Bicakcic. Pensando en eso Ralf Becker, director deportivo del Hamburgo se ha marchado una semana a Suiza en busca de un defensa central: “Pienso que estamos bien cubiertos en todas las posiciones, pero es cierto que en el centro de la defensa debemos hacer algo...”

Holtby, Sakai, Douglas Santos, Pollersbeck y por supuesto el capitán Hunt son los que más posibilidades tienen de ser titulares indiscutibles, a quién aún le queda difícil la titularidad (de la formación prototipo) es a Lasogga quien tendrá una dura competencia con Arp y Wintzheimer. Moritz es el favorito de Titz, Matti Steinmann también da pelea, y los extremos Ito y Jairo tendrán que aguantar la competencia con Opoku, Jatta, y Drawz.

También se debe anotar en el block de notas que Hunt a trabajado en punta y en el mediocampo Moritz-Holtby-Steinmann, es algo raro pero esto solo se ha dado en algunos entrenamientos esta pretemporada al igual que en pocos partidos de la temporada pasada, parece mero experimento, y más teniendo tantos puntas de buen nivel para elegir, pero si nadie está en forma tendrán que improvisar.

Por otro lado y partiendo desde atrás a Titz le gusta salir con la pelota controlada con combinaciones de pases cortos-largos y viceversa, por eso la formación 4-1-4-1 ayuda bastante al sistema táctico de Christian Titz, ya que el mediocentro defensivo (en este caso Moritz) es usado como una referencia en la salida y más dos defensas centrales, dos volantes ofensivos (Holtby y Hunt, en este once prototipo) le permite a Pollersbeck ser un líbero y siempre tener opciones para pasar como se ve en el siguiente video:

Ahora a la espera de unos cuantos refuerzos (2 o 3) el Hamburgo tiene que guardar la calma, hacer una buena pretemporada, trabajo físico, táctico, y sobre todo mucho trabajo mental, los jugadores deben de asimilar la Segunda División como si fuera suya, y no es que crean que son dueños y será fácil, sino de que no se sientan jugadores de la Bundesliga sin tener el ascenso asegurado, no ganarán la liga por ser un club con una nómina más elevada que la de los otros clubes ni por la calidad extra que tienen sobre la mayoría de los clubes: el ascenso se gana en la cancha.

Se ha visto con clubes como Kaiserslautern, equipo que se terminó hundiendo hasta la 3.Liga, 1860 Munich, también perdió la categoría hasta recalar en tercera división. Por eso los pantalones rojos tienen que guardar la calma. Si no fluye nada habrá que respirar y solo mirar al frente.