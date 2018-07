LAFC se atasca en ‘El Trafico’

Google Plus

INCIDENCIAS: Vigesimosegunda Semana de la Major League Soccer 2018. Este encuentro se disputó en el Banc of California Stadium (Los Angeles, CA). 22.716 espectadores.

Segundo enfrentamiento de 'El Trafico' en el que prácticamente se repitió el guión de lo ocurrido hace unos meses. La primera mitad fue para los locales, que en apenas 20 minutos consiguió anotar dos goles que ponían muy de cara el resultado. El Galaxy trató de revertir la situación, pero no lograron su objetivo. En la segunda mitad, los visitantes insistieron durante muchos minutos en la portería rival, pero fueron los 'Black & Gold' los que tuvieron las mejores ocasiones. Finalmente, en los últimos minutos, un par de errores de los locales y el cansancio, les costó el empate y a punto de haber sido una dolora derrota.

LAFC vuelve a las andadas

Banc of California Stadium vivía su primera rivalidad entre los dos equipos de Los Angeles. Un partido que iba más allá del fútbol y que desde el primer minuto dejó tintes de un enfrentamiento histórico.

El estreno de su estadio y la derrota ante su máximo rival, unos meses atrás, hizo que los locales saliesen a este partido con una intensidad sorprendente que le llevó a jugar casi la totalidad del tiempo en campo rival. Presionó la salida de balón y buscó con insistencia un gol que llegó antes de que su cumpliesen los diez primeros minutos.

Fue después de una larga acción en la que los locales centraron carios balones al interior del área, pero fue a la cuarta ocasión en la que, intercambiándose los puestos, Diomande encontró a Carlos Vela y el mexicano definió a la perfección con un remate de cabeza. Fue así como LAFC consiguió ponerse por delante en el marcador.

Este tanto sirvió para que Los Angeles Galaxy despertase de su ‘letargo’ y comenzase a disputar un partido que nuevamente volvía a ponérsele en dificultades. Durante muchos minutos consiguió tener al equipo local encerrado en campo propio, pero sin crearles peligro.

Sin embargo, en una de sus primeras llegadas tras los minutos de control de los visitantes, Los Angeles FC sorprendieron con un gol que les permitía coger una buena ventaja con respecto a su rival para intentar llevarse los tres puntos. Fue gracias a Nguyen que con un magistral libre directo al borde del área, anotaba un segundo tanto.

Este gol no trastocó el planteamiento del Galaxy que mantuvo la sus intenciones y buscó con insistencia un gol que les permitiese recortar distancias antes del descanso. Sin embargo, el planteamiento de los locales hizo que todas sus acciones finalizasen lejos de la portería, no habiendo puesto apenas en problemas al guardameta.

Sin embargo, el resultado ya no se movió y se llegó al descanso con la victoria parcial de los locales, que aún así estuvo a punto de ampliar la ventaja, pero el disparo de Nguyen se marchó ligeramente fuera del arco.

LA Galaxy se aficiona a remontar

La segunda mitad de este partidazo comenzó de manera diferente a lo que se había visto hasta el momento. Los dos equipos se volcaron al ataque, tratando de llevar el encuentro a su terreno, aunque el paso de los minutos hizo que los visitantes fuesen desmarcándose. Tras un par de llegadas con peligro en ambas porterías, las ocasiones comenzaron a caer del lado del Galaxy.

Sin embargo esto pudo costarle caro, ya que al adelantar líneas, dejó a su rival mucho espacio a la espalda para aprovechar. En acciones aisladas, sobre todo a la contra, puso en problemas a la defensa visitante. Así fue como a la hora de partido, dos despistes del guardameta visitante estuvieron a punto de costarle caro a su equipo.

Los visitantes comenzaron a realizar una serie de cambios con los que buscar una mayor presencia en el ataque y tratar de empatar un partido que se les estaba escapando.

Pero nada más lejos de la realidad, el partido fue declinándose hacia el lado del equipo local, que conforme se llegaba a los minutos finales, fueron teniendo mejores ocasiones para haber puesto el partido muy de cara. Diomandé fue el que más cerca estuvo de tercer gol, al estrellar un balón en el palo. Minutos después fue Vela el que se quedo cerca de sorprender a su rival.

Fue en los últimos diez minutos cuando el rendimiento del equipo local bajó, lo que aprovechó el Galaxy para recortar distancias en el marcador. Una acción por banda derecha en la que apareció Ibrahimovic para poner un centro que Alessandrini remató al fondo de la red.

Sin tiempo de reacción, los visitantes volvieron a rememorar viejas pesadillas de su rival y consiguieron anotar el gol del empate de manera heroica. Un error de André Horta en su primer partido con el LAFC, que do un pase hacia atrás, el balón fue recuperado por Kamara que sólo ante el guardameta, lo superó con una gran definición.

Este gol cambió el sino del partido, que de haber durado cinco minutos más, los locales hubiesen caído seguramente derrotados.