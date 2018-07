Previa Seattle Sounders – New York City: Cazar o ser cazado

Es difícil pronosticar si este será el año en que, tras muchas temporadas de continua inversión, New York City se alzará con la MLS Cup. Tal vez sea demasiado arriesgado hablar de ganar la copa cuando en las últimas temporadas se han unido a la Major League Soccer una variedad de equipos que tienen como único objetivo el alzarse con el título de campeón de Liga. Es el caso de Atlanta United, y más recientemente el de LAFC. La franquicia neoyorquina pertenece al grupo que también tiene en su poder al Manchester City y Melbourne City. El objetivo en cualquiera de las ligas en que está presente es hacerse con la competición.

New York City está en negociaciones para la incorporación de Chiellini, actual jugador de la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Años han pasado desde el fichaje de David Villa, Lampard, Pirlo, Iraola… Sin embargo, parece que New York City no ha estado lo afortunado de cara a los playoff como les gustaría a aficionados y directiva. Lo cual ha hecho replantearse el camino que estaba tomando el proyecto. Sin embargo, no se descarta la incorporación de jugadores veteranos, siempre que realmente puedan aportar algo al equipo. El objetivo no es vender camisetas, si no que también se demuestre la valía y la utilidad del jugador dentro del terreno de juego. Por todo ello, la franquicia está estudiando la incorporación de Chiellini de cara a hacer frente los últimos partidos de fase regular y los siempre difíciles playoff. De hecho, el año pasado el equipo perdió prematuramente ante Columbus Crew, equipo que dentro de las oficinas del Yankee Stadium entienden inferior al club neoyorquino.

Lampard y Pirlo en New York City. Fuente: MLS

El equipo, a estas alturas del proyecto, ha optado por un planteamiento lleno de jóvenes promesas, que, combinado con técnicos con experiencia en las mejores ligas del mundo, esperan crear un conjunto que sea competitivo y, si puede ser, una máquina de crear futbolistas.

Algo más regulares suelen ser las temporadas de Seattle Sounders. Desde que la franquicia aterrizó en la competición se ha convertido en completo protagonista dentro de la Conferencia Oeste. Con un carácter luchador, recuerda a grandes equipos de Europa. De hecho, hay una tendencia que se suele repetir cada año, el equipo empieza mal la temporada, y casi por un golpe de mágica, acaban clasificándose milagrosamente en playoff, e incluso ganando la competición. Así fue en la final que ganaron a Toronto FC.

Ruidiaz en su debut con Seattle Sounders. Fuente: Seattle Sounders

El equipo ya ha pasado esa racha negativa. Se han reforzado muy bien con jugadores de la categoría de Ruidiaz. Además, el equipo ha vuelto a hacer de su campo un auténtico fortin en el cual Vancouer Whitecaps no fue capaz de conseguir la victoria. De hecho, deja de ser casualidad que el equipo encadene 5 partidos consecutivos sin conocer la derrota, a pesar de haber jugado contra los favoritos de ambas conferencias.

¿Hay tiempo para la remontada de Seattle Sounders?

Si bien es cierto que clasificarse en el último minuto para los playoff puede resultar algo épico para aficionados y para el club en general… la realidad es que es jugar a un juego muy peligroso. El equipo lleva varios años necesitando completar una gran última parte de la temporada para acabar en puestos playoff.

El equipo necesita completar una gran última parte del campeonato para conseguir la tan ansiada posición playoff.

El equipo se encuentra en la décima posición de la Conferencia Oeste a 7 puntos de la posición playoff que defiende Real Salt Lake. La diferencia en cuanto a puntos no es muy grande, sin embargo, hay varios equipos que están dando la cara por ganarse el derecho a soñar en esta edición de la Major League Soccer. Es el caso de Minnesota United, Houston Dynamo e incluso Vancouver Whitecaps. Cualquiera de los equipos tienen la calidad y los recursos suficientes como para hacer frente a una encarnizada lucha por hacerse un hueco entre los mejores de la Conferencia Oeste.

De momento, Seattle Sounders logró salvar el primer punto de partido ganando a Vancouver Whitecaps, pero una nueva racha de derrotas, por pequeña que sea, liquidarían por completo las opciones de playoff. Ahora, el equipo se enfrenta a su primer duelo vida o muerte. Reciben al New York City de Torrent.

New York City sin margen de error

A estas alturas de la temporada es cuando los equipos que luchan por el liderato se acuerdan de aquellos partidos en que se dejaron puntos de forma incompresible. Es el caso de New York City, el equipo está consiguiendo unos resultados extraordinarios como local, sin embargo, fuera de casa el equipo acostumbra a fallar más de lo habitual.

Wallace en el Yankee Stadium. Fuente: MLS

De los últimos 6 partidos como visitante, únicamente ha conocido la victoria frente al débil Orlando City. Este dato es una muy mala noticia para el equipo de Torrent, ya que los partidos fuera de casa suponen una oportunidad única para arañar puntos importantes de cara a los líderes. Incomprensiblemente, el equipo neoyorquino ni siquiera conoce el empate en 5 de los últimos 6 partidos como visitante.

En el seno de la directiva, cuerpo técnico e aficionados se ha puesto desde hace varias semanas el punto de mira en Atlanta United. Si bien es verdad que el equipo del Tata Martino es una auténtica máquina de aplastar a sus rivales… el verdadero rival lo tienen a la otra orilla del Hudson river. New York Red Bulls está a tan solo dos puntos del líder, y solo a uno de New York City. Lo cual quiere decir, que el tercer clasificado, ganando sus dos partidos pendientes, se asentaría como primer clasificado de la Conferencia Este.

